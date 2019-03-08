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"Leica ile Fotoğraf Sohbetleri" devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 22:49 | Son Güncelleme

"Leica ile Fotoğraf Sohbetleri" devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Leica Camera Türkiye'nin düzenlediği "Leica ile Fotoğraf Sohbetleri" devam ediyor.

"Her şey bir proje çalışmakla başlar" başlığıyla Yapı Kredi Bomontiada'da gerçekleştirilen etkinliğin beşinci serisini Murat Gür yönetti.

Programda fotoğrafseverlerle bir araya gelen Yusuf Darıyerli ve Erhan Şermet, proje çalışmanın önemini, fotoğrafçıya sağladığı kazanımları ve tecrübelerini aktardı.

Etkinliğinin altıncısı ise "Filmli Sohbetler" başlığı ve Mehmet Kısmet ile Tahsin Aydoğmuş'un katılımıyla 19 Mart'ta Leica Store İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Etkinlikte, alternatif baskı teknikleri, fotoğraf işleme yöntem ve programları, dijital dünyada filmli fotoğraf efektleri, baskı malzemeleri ve çeşitliliği gibi fotoğrafa dair bilgiler paylaşılacak.

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fotoğraf sohbetleri Leica Mehmet Kısmet Tahsin Aydoğmuş

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