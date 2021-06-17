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Leica, ilk akıllı telefonu Leitz Phone 1'i duyurdu! Sharp Aquos R6'ya benziyor

17.06.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huawei ve Sharp ile olan iş birliği sayesinde tanınırlığı artan Leica, ilk akıllı telefonu Leitz Phone 1'i lanse etti. Leitz Phone 1, Sharp Aquos R6'nın yeniden yapılandırılmış bir sürümü olarak dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Leica markalı ilk telefonun özellikleri.

Leica, ilk akıllı telefonu Leitz Phone 1'i duyurdu! Sharp Aquos R6'ya benziyor

Leica, Huawei ve Sharp gibi akıllı telefon üreticileriyle uzun süredir iş birliği yapıyor. Şirket, şimdi ise kendi akıllı telefonunu piyasaya sürüyor. Bu telefon, Sharp Aquos R6 ile benzerlik taşıyor ve Leitz Phone 1 adını taşıyor.

LEITZ PHONE 1 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Leitz Phone 1, tıpkı Sharp Aquos R6 gibi 1 inç büyüklüğünde bir kamera sensörüne ev sahipliği yapıyor. Arkadaki bu kamera 20,2 MP çözünürlüğünde ve f/1.9 diyafram açıklığına sahip. Leica arka taraftaki kamera için gümüş renkli, Leica logosu bulunan bir manyetik kapak sunuyor.Ön tarafta ise 12,6 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası mevcut. Telefon 6,6 inç büyüklüğünde WUXGA+ 120 Hz Pro IZGO OLED ekran ile geliyor.

Leica Telefon

Leitz Phone 1'in teknik özellikleri arasında Snapdragon 888 işlemci, 12 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Telefon 5.000 mAh'lik bataryasından güç alan telefon, IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası ile geliyor. Son olarak telefonda Leitz Looks adında bir monokrom fotoğraf modunun da yer aldığını belirtelim. Bu özellik ile birlikte Leica, ilk akıllı telefonunda fotoğrafçılık yeteneklerine önem verdiğini kanıtlıyor.

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İŞTE LEICA LEITZ PHONE 1'İN FİYATI

Leica Leitz Phone 1'in fiyatına gelelim. Telefonun fiyatı 187.920 yen (yaklaşık 1.700 dolar) olarak belirlenmiş durumda. Leitz Phone 1, temmuz ayında piyasaya çıktığında Japonya'ya özel olacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Japonya
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