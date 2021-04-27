Leicester City, sahasında Crystal Palace'ı 2 golle geçti

Ligin 33. haftasında Leicester City, King Power Stadı'nda, Crystal Palace'ı konuk etti.
Crystal Palace, 12. dakikada Wilfried Zaha'nın attığı golle karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında oyunda üstünlük kuran Leciester City, 50. dakikada Timothy Castagne ve 80. dakikada Kelechi Iheanacho'nun attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Leicester City'de forma giyen milli futbolculardan Çağlar Söyüncü maçın 90 dakikasında sahada kaldı. Yedek kulübesindeki Cengiz Ünder ise forma şansı bulamadı.
Bu sonuçla puanını 65'e yükselten Leicester City, ligde 3. sırada yer alırken, Crystal Palace 38 puanla 13. sırada kaldı.
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