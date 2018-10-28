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Leicester City'nin sahibi düşen helikopterdeydi

28.10.2018 16:14 | Son Güncelleme

Leicester'da Cumartesi akşamı oynanan İngiltere Premier Ligi maçının bitiminde stadyumun otoparkına düşen helikopterde Leicester City kulübünün sahibinin de olduğu bildirildi.

Leicester City'nin sahibi düşen helikopterdeydi

İngiltere Premier Lig'de Cumartesi akşamı Leicester City ile West Ham United arasında oynanan maçın ardından stadyumdan havalandıktan kısa bir süre sonra düşen helikopterde, Leicester kulübünün sahibi Taylandlı işadamı Vichai Srivaddhanaprabha'nın da olduğu bildirildi. Söz konusu bilgi kulübe yakın bir kaynak tarafından verildi.

Bir otoparka düşen ve alevler içinde kalan helikopterde işadamının iki kızı, iki pilot ve kimliği bilinmeyen bir kişi daha bulunuyordu. Kazazedelerin hayatta olup olmadıklarına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Görgü tanıkları maç sonrası stadyumdaki sahadan kalkan helikopterin kısa süre sonra kendi etrafında dönmeye başladığını ve stadın otoparkına düştüğünü ifade etti.

Leicester City kulübünü 2010 yılında 39 milyon pounda satın alan ve gümrükten muaf mağazalar zinciri King Power'ın sahibi işadamı Srivaddhanaprabha'nın taraftar nezdinde popüler bir isim. Srivaddhanaprabha'nın başkanlığında Leicester City 2016 yılında tarihinde ilk kez Premier Lig şampiyonluğuna ulaşmıştı. Srivaddhanaprabha, Tayland'ın en zengin kişileri arasında yer alıyor. Leicester City'li taraftarlar sabah saatlerinden itibaren stadyumun etrafına kazazedeler için çiçek bırakıyor.

Merkezi Tayland'da olan King Power şirketi yetkilileri kazayla ve Srivaddhanaprabha'nın durumuyla ilgili henüz yorum yapamayacaklarını belirtti. Olayın üzerinden saatler geçmesine rağmen kulüpten de şu ana dek sadece kazayla ilgili acil durum ekipleriyle işbirliği yapıldığı yönüne bir açıklama geldi.

rtr/GY,HS

©Deutsche Welle Türkçe

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