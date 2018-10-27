Leicester City'nin sahibinin helikopteri düştü

LONDRA (AA) – İngiliz futbol kulübü Leicester City'nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'nın helikopterinin kulübün oto parkına düştüğü bildirildi.

İngiliz yayın kurumu BBC, İngiliz futbol külübü Leicester City'nin sahibi Tayland asıllı 60 yaşındaki ünlü iş insanı Srivaddhanaprabha'nın özel helikopterinin havalandıktan hemen sonra kulübe ait Leicester'deki King Power Stadyumu'nun yanındaki otoparka çakıldığını bildirdi.

Srivaddhanaprabha’nın helikopterin içerisinde olup olmadığının henüz bilinmediği belirtildi.

Görgü tanıkları, sosyal medyadan, Leicester City ve West Ham United’ın karşılaşmasının ardından helikopterin King Power Stadyumu’na inip yolcularını aldıktan sonra havalandığını ve daha sonra stadyumun yanındaki otoparka düştüğü bilgisini paylaştı.

