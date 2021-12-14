HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Leipzig kentinde camiye saldırı

Leipzig kentinde camiye saldırı

14.12.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Leipzig kentinde düzenlenen bir gösteride aşırı bir grubun DİTİB’e bağlı bir camiye saldırıldığı bildirildi.

Saldırı sonucunda camide maddi hasar oluştuğu belirtildi.Almanya'nın Leipzig kentinde Pazartesi akşamı düzenlenen bir gösteride, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı bir camiye aşırı bir grubun saldırdığı açıklandı. Gösteride yaşanan taşkınlıklarda çöp kutularının yakıldığı, aralarında bir polis aracının da bulunduğu arabalara zarar verildiği ve DİTİB'e bağlı Eyüp Sultan Camii'nin de hedef alındığı kaydedildi.

Olay sonrası DİTİB'den yapılan açıklamada, camiye yönelik saldırının Pazartesi günü akşam saatlerinde aşırı solculardan oluşan 100-150 kişilik bir grup tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Leipzig DİTİB Eyüp Sultan Camii dernek başkanı Ömer Mumcu, saldırı sonucu caminin dört camının kırıldığını ve camide maddi hasar oluştuğunu ifade etti. Mumcu, daha önce de benzer saldırıların düzenlendiğine dikkat çekerek bu tür olayların son bulması için polisten destek beklediklerini söyledi.

Deutschlandfunk'un haberine göre, Leipzig'de polise karşı düzenlendiği belirtilen gösteride yaşanan olaylarda 11 kişi gözaltına alındı.

DW,AFP/SÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEROlayın perde arkasını anlattı!Olayın perde arkasını anlattı!
PARTNERSon klibindeki detay şoke etti!Son klibindeki detay şoke etti!
Sızan madde dereye aktı! Sancaktepe'de beyaz madde paniği Sızan madde dereye aktı! Sancaktepe'de beyaz madde paniği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!

Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!

Kendisi yaralandı sevgilisi hayatını kaybetti! Gülçin Ergül'ün sağlık durumu belli oldu

Kendisi yaralandı sevgilisi hayatını kaybetti! Gülçin Ergül'ün sağlık durumu belli oldu

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Sevgilisi hayatını kaybetti

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Sevgilisi hayatını kaybetti

Son dakika: Lüks sitede genç kıza asansörde tecavüz girişimi

Son dakika: Lüks sitede genç kıza asansörde tecavüz girişimi

4 çocuk yanarak öldü! Yürek burkan fotoğraflar ortaya çıktı

4 çocuk yanarak öldü! Yürek burkan fotoğraflar ortaya çıktı

Yüzüne asit atan sevgilisiyle evlenmişti! Baba Yaşar Özek kızı Berfin Özek'e sitem etti

Yüzüne asit atan sevgilisiyle evlenmişti! Baba Yaşar Özek kızı Berfin Özek'e sitem etti

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Omicron'da bu belirtiye dikkat! Vakaların yüzde 89'unda görüldü

Omicron'da bu belirtiye dikkat! Vakaların yüzde 89'unda görüldü

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı

Mahkeme, baldıza yapılan teklifi duyunca çifti boşadı

Mahkeme, baldıza yapılan teklifi duyunca çifti boşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.