Leipzig kentinde camiye saldırı

Saldırı sonucunda camide maddi hasar oluştuğu belirtildi.Almanya'nın Leipzig kentinde Pazartesi akşamı düzenlenen bir gösteride, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı bir camiye aşırı bir grubun saldırdığı açıklandı. Gösteride yaşanan taşkınlıklarda çöp kutularının yakıldığı, aralarında bir polis aracının da bulunduğu arabalara zarar verildiği ve DİTİB'e bağlı Eyüp Sultan Camii'nin de hedef alındığı kaydedildi.

Olay sonrası DİTİB'den yapılan açıklamada, camiye yönelik saldırının Pazartesi günü akşam saatlerinde aşırı solculardan oluşan 100-150 kişilik bir grup tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Leipzig DİTİB Eyüp Sultan Camii dernek başkanı Ömer Mumcu, saldırı sonucu caminin dört camının kırıldığını ve camide maddi hasar oluştuğunu ifade etti. Mumcu, daha önce de benzer saldırıların düzenlendiğine dikkat çekerek bu tür olayların son bulması için polisten destek beklediklerini söyledi.

Deutschlandfunk'un haberine göre, Leipzig'de polise karşı düzenlendiği belirtilen gösteride yaşanan olaylarda 11 kişi gözaltına alındı.

DW,AFP/SÖ,HS

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