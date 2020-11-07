Leipzig'de korona tedbirlerine karşı gösteriye 20 bin kişi katıldı

Almanya’nın Leipzig kentinde hükümetin aldığı korona tedbirlerine karşı düzenlenen gösteriye yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Augustus Meydanı'nda düzenlenen gösteri, birçok katılımcının maske takmaması ve sosyal mesafenin korunmaması nedeniyle Leipzig kent yönetimi tarafından planlanandan erken sona erdirildi. Katılımcılara saat 16.00'da gösterinin sona erdirildiği duyuruldu. Organizatörler kürsüden kararın "hukuka aykırı" olduğunu ifade ederken göstericiler de yuhalayarak protesto etti.

Polisin verdiği bilgilere göre 16 bin kişilik katılıma izin verildi. Bebekli ailelerin, lise ve üniversite öğrecilerinin yanı sıra aşırı sağcıların ve holigan gruplarının da gösteriye katıldığı belirtiliyor. Göstericilerin duyabileceği ve görebileceği yerlerde ise karşıt gösteriler düzenlendi.

Polis sözcüsü Olaf Hoppe gösteride Leipzig polisine Saksonya eyaletinin yanı sıra sekiz eyaletten daha polis desteği verildiğini söyledi. Hoppe hükümetin korona politikalarına karşı düzenlenen gösterinin barışçıl bir biçimde gerçekleştiğini, ancak gösterinin sona doğru ufak çaplı arbedelerin yaşandığını söyledi.