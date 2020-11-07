HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Leipzig'de korona tedbirlerine karşı gösteriye 20 bin kişi katıldı

Leipzig'de korona tedbirlerine karşı gösteriye 20 bin kişi katıldı

07.11.2020 19:16 | Son Güncelleme

Almanya’nın Leipzig kentinde hükümetin aldığı korona tedbirlerine karşı düzenlenen gösteriye 20 bin kişi katıldı.

Leipzig'de korona tedbirlerine karşı gösteriye 20 bin kişi katıldı

Almanya’nın Leipzig kentinde hükümetin aldığı korona tedbirlerine karşı düzenlenen gösteriye yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Augustus Meydanı'nda düzenlenen gösteri, birçok katılımcının maske takmaması ve sosyal mesafenin korunmaması nedeniyle Leipzig kent yönetimi tarafından planlanandan erken sona erdirildi. Katılımcılara saat 16.00'da gösterinin sona erdirildiği duyuruldu. Organizatörler kürsüden kararın "hukuka aykırı" olduğunu ifade ederken göstericiler de yuhalayarak protesto etti.

Polisin verdiği bilgilere göre 16 bin kişilik katılıma izin verildi. Bebekli ailelerin, lise ve üniversite öğrecilerinin yanı sıra aşırı sağcıların ve holigan gruplarının da gösteriye katıldığı belirtiliyor. Göstericilerin duyabileceği ve görebileceği yerlerde ise karşıt gösteriler düzenlendi.

Polis sözcüsü Olaf Hoppe gösteride Leipzig polisine Saksonya eyaletinin yanı sıra sekiz eyaletten daha polis desteği verildiğini söyledi. Hoppe hükümetin korona politikalarına karşı düzenlenen gösterinin barışçıl bir biçimde gerçekleştiğini, ancak gösterinin sona doğru ufak çaplı arbedelerin yaşandığını söyledi.

Leipzig'deki gösteri öncesinde bir hukuk tartışması da yaşanmıştı. Leipzig kent yönetimi pandemi nedeniyle göstericilere kent merkezinin dışında daha küçük bir alan göstermiş, bu karar Leipzig İdare Mahkemesi tarafından da onaylanmıştı. Ancak Saksonya Yüksek İdare Mahkemesi kentte 16 bin kişinin katılabileceği bir gösteriye izin vermişti. Leipzig Belediyesi Sözcüsü Matthias Hasberg karar üzerine "Şu anda sadece en fazla iki hane halkının biraraya gelmesine izin verilebilirken 16 bin kişinin bir meydanda gösteri yapabilmesini açıklamak zor" demişti.

epd, dpa / EC, HT

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlarBulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlar
Tesadüfün böylesi! 'Binde bir' gerçekleşecek olayTesadüfün böylesi! 'Binde bir' gerçekleşecek olay
Böylesini duymadınız! Sektirdiği taşla lüks arabayı patlattıBöylesini duymadınız! Sektirdiği taşla lüks arabayı patlattı
En Çok Okunan Haberler
Belediye başkanı, haritayı paylaşarak uyardı
Belediye başkanı, haritayı paylaşarak uyardı
İsyan ettiler! Vefa ve etik kavramları yok olmuş
İsyan ettiler! Vefa ve etik kavramları yok olmuş
Eda Ece'nin Talat Bulut'a vedası olay oldu! İmalı paylaşım!
Eda Ece'nin Talat Bulut'a vedası olay oldu! İmalı paylaşım!
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
İntikamı acı oldu: Seks görüntüleriyle şantaj yapan doktoru öldürüp, pişirdi
İntikamı acı oldu: Seks görüntüleriyle şantaj yapan doktoru öldürüp, pişirdi
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Fransa'nın kararı tepki çekmişti! Dışişleri'nden 'Bozkurtlar' açıklaması
Fransa'nın kararı tepki çekmişti! Dışişleri'nden 'Bozkurtlar' açıklaması
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astılar
Kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astılar
Diğer Haberler
Trump: Ben bu seçimi kazandım, büyük bir fakla
Trump: Ben bu seçimi kazandım, büyük bir fakla
Ermenistan'dan Azerbaycan'a topçu saldırısı
Ermenistan yine sivillere saldırdı!
ABD'de 'binde bir' gerçekleşecek olay! İkiz kardeşler aynı gün doğum yaptı
Tesadüfün böylesi! 'Binde bir' gerçekleşecek olay
Azerbaycan 16 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı
Aliyev duyurdu! Azerbaycan'dan Ermenistan'a büyük şok
Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows koronavirüse yakalandı
Beyaz Saray'da kritik isim koronavirüse yakalandı
ABD seçimlerinde son durum: Trump mı kazanacak Biden mı?
ABD seçimlerinde son durum: Biden'dan yeni açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.