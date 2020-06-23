Leke ve Sivilce İzleri Nasıl Geçer? Evde Doğal Yöntemler

Ciltte meydana gelen problemlerin başında lekeler ve sivilce izleri gelir. Lekeler vücudun hemen hemen her bölgesinde olabildiği gibi, dış etkenlere daha çok maruz kalan yüz bölgesinde yoğun olarak görülür. Yüzdeki lekeler neden olur? Lekeler çoğunlukla güneş ışınlarının zararlı etkileri, genetik faktörler, hamilelik maskesi, yaşlanma gibi nedenlerle ortaya çıkar. Sivilce ise hemen hemen her yaşın sorunudur. Sivilceler oluşurken kıl kökü duvarlarında yırtılmalara yol açar. Bu yırtılma büyükse ve alt deriye zarar vermişse sivilce izleri ortaya çıkar. İltihaplı ve büyük sivilcelerin iz yapma ihtimali daha fazladır. Sivilcelerin patlatılması da iz oluşumu yapan faktörlerden biridir. Cilt tonu ne kadar açıksa iz ve leke oluşma ihtimali de o kadar fazladır. Cilt Lekeleri İçin Doğal Yöntemler Cilt lekeleri oluştuktan sonra kendi kendine geçmez. Cilt lekelerini gidermek için estetik uygulamalar mevcut olsa da, evde uygulanan doğal yöntemler sayesinde lekelerin renginin açılması mümkündür. Cilt lekelerinin oluşmasındaki en önemli faktör olan güneş ışınları cildin melonasit hücrelerinin artışına neden olur. Bu hücreler cildin doğal bir savunma mekanizmasıdır ve cilt renginin koyulaşmasına da neden olurlar. Bazı durumlarda ise koyulaşma kalıcı olur. Cilt lekelerine tedavi uygulandığı süre boyunca güneşten korunmak da önemlidir.

1. Limon suyu Yüzdeki lekeler nasıl giderilir sorusunun cevaplarından biri limon suyudur. Limon suyu içerdiği C vitamini ile ciltte oluşan kahverengi lekelerin renginin açılmasını sağlar. C vitamini leke açan antioksidanlardan biridir. Limon suyu cilde doğrudan uygulanır. Yarım saat bekletildikten sonra soğuk su ile yıkanır. Limon suyunun her kullanımda yeni sıkılmış olması gerekir. Limon suyunun içerisine bal eklenerek etkisi artırabilir. 2. Elma sirkesi Yüzdeki lekeler için elma sirkesi kullanmak da kabul gören yöntemlerden biridir. Bütün cilt tiplerine uygun olan elma sirkesi cilde doğrudan uygulanmaz. Eşit miktarlarda elma sirkesi ve temiz su karıştırılır. Önce bu karışımın sürüleceği bölge yıkanır. Üzerine elma sirkeli karışım uygulanır. Bu uygulama sırasında güneşe çıkılmaması gerekir. Güneş ile temas öncesi cildin yıkanarak elma sirkesinden arındırılması önerilir. 3. Aloe vera jeli Cildi yenileme özelliğine sahip olan aloe vera jeli tek başına uygulanabileceği gibi, maske olarak da hazırlanabilir. Aloe vera bitkisi kesildiğinde içinden jelimsi bir sıvı çıkar. Bu sıvı temizlenmiş cilde doğrudan uygulanabilir. İki yemek kaşığı aloe vera jeli, bir tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı ve E vitamini ampulü ile karıştırılır. Temiz bir pamuk yardımıyla bu karışım cilde uygulanır. Yarım saat sonra soğuk su ile yıkanır.

4. Yağ karışımı Hem cilt lekelerinin rengini açma, hem de kırışıkları giderme özelliği olan üç yağ (sandal ağacı yağı, hint yağı ve hindistan cevizi yağı) eşit miktarlarda karıştırılır. Hazırlanan karışım cilde sürülür. Daha sonra ıslak bir pamuk ile fazla yağ silinir. Kuru ciltler için ekstra bir temizlik yapılmasına gerek yoktur. Bu yağ karışımı cilt üzerinde kalabilir. 5. Soğan suyu Asidik yapısı ile cilt üzerinde oluşan lekeleri açma özelliği olan soğan suyu her gün kullanmak için uygundur. Soğan rendelendikten sonra suyundan ayrılır. Elde edilen su lekenin olduğu bölgeye uygulanır. On beş dakika kadar bekledikten sonra cilt yıkanır. Soğan suyunu bal ile karıştırarak uygulamak da başka bir yöntemdir. 6. Kabartma tozu ve yoğurt maskesi Özellikle güneş lekelerinin giderilmesi için idealdir. Bir yemek kaşığı süzme yoğurt, bir tatlı kaşığı kabartma tozu ve yine bir yemek kaşığı yulaf unu karıştırılır. Karışımın tamamı katman katman cilde sürülür. Yarım saat içinde tamamen kuruyan maske ovalanarak çıkartılır. Cilt soğuk su ile yıkanır. Haftada iki kere uygulamak lekelerin bir süre sonra kaybolmasını sağlar.

7. Toz şeker Toz şeker ciltte peeling etkisi yaratır ve leke olan bölgelerdeki ölü derilerin temizlenmesini sağlar. Bir fincan şeker macun kıvamına gelene kadar zeytinyağı ile karıştırılır. Leke olan bölge bu macun ile güzelce ovulur. Daha sonra soğuk su ile yıkanır. Zeytinyağının yerine limon da kullanılabilir. Bu maske aynı zamanda dirsek, diz gibi bölgelerdeki sertleşmiş derinin yumuşaması için de kullanılabilir. Haftada iki defaya kadar uygulanmasında sakınca yoktur. Sivilce İzleri İçin Doğal Yöntemler Sivilce izleri meydana geldikten sonra izlerin kaybolması epey uzun sürebilir. Peki sivilce izleri ne zaman geçer? Bazı izler cilt kendini yenilemeye devam ettiği sürece kapanır. Bazı izler ise kendiliğinden iyileşmez ve kalıcı bir hal alır. Bir iki hafta içerisinde iyileşen izler olduğu gibi, bir sene sonra anca kapanan izler de görülür. Bu sürecin yardımcı kürler ile hızlandırılması mümkündür. Peki sivilce izleri nasıl yok edilir? 1. Bal maskesi Bal hem cildi besler, rengini açar, hem de antibakteriyel özelliği sayesinde yeni sivilcelerin oluşumunu engeller. Bal ne kadar doğal olursa etkisi de o kadar fazla olur. Sivilce izinin olduğu bölgeye bal doğrudan uygulanır. Bir saat kadar bekletilir ve soğuk su ile yıkanır. Uygulama her gün yapılabilir. Balın hücre yenileyici özelliği kısa sürede sivilce izlerinin ortadan kaybolmasını sağlar. Bal aspirin ile karıştırılarak da kullanılabilir. Birkaç tane ezilmiş aspirin ve bal ile macun yapılır. Bu macun izlerin üzerine sürülür. On beş dakika bekletip temizlemek yeterlidir.

2. Zerdeçal maskesi Sivilce izleri için maske yaparken kullanılacak doğal ürünlerden biri de zerdeçaldır. Zerdeçalın içeriğinde bulunan curcumin adlı madde cildin yenilenmesini sağlar. Bir tatlı kaşığı zerdeçal birkaç damla limon suyu ile macun kıvamına getirilir. Sivilce izlerinin üzerine sürülür ve on beş dakika sonra yıkanır. Zerdeçal kumaş üzerinde leke bırakan bir yapıya sahiptir, bu nedenle maske uygulaması sırasında dikkatli olunması tavsiye edilir. 3. Yoğurt, hindistan cevizi yağı ve zerdeçal maskesi Sıkılan sivilcelerin yarası daha geç iyileşir ve iz bırakma ihtimali daha fazladır. Sıkılan sivilce yarası nasıl geçer? Yoğurt, hindistan cevizi yağı ve zerdeçal ile yapılacak maske sıkılan sivilce yaralarının iyileşmesini hızlandırır ve iz kalma riskini azaltır. Bir yemek kaşığı yoğurt içerisine birer tatlı kaşığı zerdeçal ve hindistan cevizi yağı eklenir. Karışımın homojen bir hal alması sağlanır. Sadece sivilce yaralarının üzerine uygulanabileceği gibi yüz maskesi olarak da uygulanabilir. Uygulanan bölgede yarım saat bekletildikten sonra soğuk su ile durulanır.

4. Salatalık maskesi Kırmızı sivilce lekeleri için salatalığın yatıştırıcı etkisinden faydalanılabilir. Salatalık yeni hücrelerin oluşması için gerekli olan A vitamini, kan dolaşımını hızlandıran B1 vitamini ve kolajen üretimini destekleyen C vitamini açısından zengindir. Ayrıca cildi nemlendirme özelliğine de sahiptir. Bir salatalık rendelenir ve bir kase yoğurt ile karıştırılır. Bu karışım sivilce lekesinin olduğu bölgeye sürülür. Bir saat kadar bekletildikten sonra soğuk su ile yıkanır. Aynı zamanda salatalık kabuklarının da iz olan bölgeye sürülmesi, bir süre sonra izlerin geçmesini sağlar. 5. Patates Düzenli patates maskesi ile sivilce izlerini geçirmek mümkündür. Patateste bulunan nişasta sivilce lekelerini geçirmek konusunda etkilidir. Bir büyük boy patates rendelenir ve suyu sıkılır. Elde edilen su sivilce izinin olduğu bölgeye sürülür. On beş dakika kadar bekletilir ve durulanır. Bir diğer yöntemse doğrudan patates dilimi uygulamaktır. Dilimler lekeli bölgenin üzerine direkt olarak konulur. Bu uygulamaların ikisi de haftada üç sefer tekrarlanabilir.