Leke ve Sivilce İzleri Nasıl Geçer? Evde Doğal Yöntemler

Ciltte meydana gelen problemlerin başında lekeler ve sivilce izleri gelir. Lekeler vücudun hemen hemen her bölgesinde olabildiği gibi, dış etkenlere daha çok maruz kalan yüz bölgesinde yoğun olarak görülür. Yüzdeki lekeler neden olur? Lekeler çoğunlukla güneş ışınlarının zararlı etkileri, genetik faktörler, hamilelik maskesi, yaşlanma gibi nedenlerle ortaya çıkar. Sivilce ise hemen hemen her yaşın sorunudur. Sivilceler oluşurken kıl kökü duvarlarında yırtılmalara yol açar. Bu yırtılma büyükse ve alt deriye zarar vermişse sivilce izleri ortaya çıkar. İltihaplı ve büyük sivilcelerin iz yapma ihtimali daha fazladır. Sivilcelerin patlatılması da iz oluşumu yapan faktörlerden biridir. Cilt tonu ne kadar açıksa iz ve leke oluşma ihtimali de o kadar fazladır.

1. Limon suyu

Yüzdeki lekeler nasıl giderilir sorusunun cevaplarından biri limon suyudur. Limon suyu içerdiği C vitamini ile ciltte oluşan kahverengi lekelerin renginin açılmasını sağlar. C vitamini leke açan antioksidanlardan biridir. Limon suyu cilde doğrudan uygulanır. Yarım saat bekletildikten sonra soğuk su ile yıkanır. Limon suyunun her kullanımda yeni sıkılmış olması gerekir. Limon suyunun içerisine bal eklenerek etkisi artırabilir.

2. Elma sirkesi

Yüzdeki lekeler için elma sirkesi kullanmak da kabul gören yöntemlerden biridir. Bütün cilt tiplerine uygun olan elma sirkesi cilde doğrudan uygulanmaz. Eşit miktarlarda elma sirkesi ve temiz su karıştırılır. Önce bu karışımın sürüleceği bölge yıkanır. Üzerine elma sirkeli karışım uygulanır. Bu uygulama sırasında güneşe çıkılmaması gerekir. Güneş ile temas öncesi cildin yıkanarak elma sirkesinden arındırılması önerilir.

3. Aloe vera jeli

Cildi yenileme özelliğine sahip olan aloe vera jeli tek başına uygulanabileceği gibi, maske olarak da hazırlanabilir. Aloe vera bitkisi kesildiğinde içinden jelimsi bir sıvı çıkar. Bu sıvı temizlenmiş cilde doğrudan uygulanabilir. İki yemek kaşığı aloe vera jeli, bir tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı ve E vitamini ampulü ile karıştırılır. Temiz bir pamuk yardımıyla bu karışım cilde uygulanır. Yarım saat sonra soğuk su ile yıkanır.