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Lekeler kabusunuz olmaktan çıkacak! Derinlemesine aspiratör temizliği nasıl yapılır?

02.12.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gün içinde defalarca yapılan yemeklerin yarattığı lekelenmelerden ocaklar kadar aspiratörler de etkilenir. Kir ve yağ tutan aspiratörleri temizlemek bazen oldukça zorlayıcı bir hal alabilir. Eğer kısa aralıklar ile bu temizliği yaparsanız, ankastre setiniz size daha uzun ömürlü bir kullanım sağlar. Peki nasıl yapabilirsiniz? İşte detaylar...

Lekeler kabusunuz olmaktan çıkacak! Derinlemesine aspiratör temizliği nasıl yapılır?

Mutfakta pişen et ve kızartma gibi yemeklerin kokularını içine çeken aspiratör, filtresiyle kokuları içine hapseder. Bu kötü kokuları hapseden filtre düzenli olarak temizlenmediği taktirde fonksiyonlarını tam olarak yerine getiremeyebilir. Ama endişelenmeyin, bu temizlik tüyoları ile aspiratörünüzü ilk günkü gibi çalıştırabilir ve tüm işlerinizi çok daha pratik bir şekilde halledebilirsiniz!

ELEKTRİK KAYNAĞINI KESİN

  • Davlumbaz veya aspiratörünüzü temizlemek istediğinizde ilk yapmanız gereken şey elektrik akışını kapatmak.

  • Temizlik esnasında su ve farklı kimyasallar kullanacağınız için kaş yaparken göz çıkarma ihtimalinizi ortadan kaldırmış olursunuz!

FİLTRELERİ BAŞLIKTAN ÇIKARIN

  • Davlumbaz ve aspiratörlerin alt kısmında kolayca çıkarılabilen bir filtre bulunur.

  • Bu filtreyi iki taraftaki panelleri sıkıştırıp rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Böylece temizlik esnasında hem daha az yorulursunuz hem de çok daha etkili bir temizlik yaparsınız.

TEMİZLİK İÇİN SU HAZIRLAYIN

  • Kiri ve yağı içerisine hapseden filtreleri temizlemek için bir kovayı kaynar suyla doldurun.

  • Su ne kadar sıcak olursa yağ lekeleri için o kadar etkili olur fakat elinizi yakmamaya dikkat edin.

  • Kaynar suyun içerisine bir miktar deterjan ekleyin.

  • Eğer kimyasal içeren deterjanlardan kullanmak istemiyorsanız karbonat ve sirke de kullanabilirsiniz.

YAĞLI FİLTRELERİ SUYUN İÇERİSİNE KOYUN

  • Temizlik suyunuzu hazırladıktan sonra filtreyi bu suyun içerisinde bir süre bekletin.

  • Filtrenin her bölgesinin suyun içinde olduğundan emin olun.

  • Eğer inatçı kirlerin hala çıkmadığını görüyorsanız kullanılmamış bir diş fırçası ile lekeler çıkana kadar fırçalayabilirsiniz.

  • İnce uçları sayesinde her noktaya erişen diş fırçaları bu noktada büyük bir kolaylık sağlar.

DURULAMA VE KURULAMA İŞLEMİ ÖNEMLİ

  • Deterjan kullandığınız için filtreleri sıcak su ile arınana kadar durulayın ve bir kağıt havlu ya da kuru bez ile kurulayın.

  • Kurulama işlemi elektrik akışı sebebiyle büyük önem arz ediyor.

  • Eğer bir dahaki sefere bu kadar uğraşmak istemiyorsanız, davlumbaz temizliğinizi kısa süreler ile tekrarlamayı unutmayın!
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