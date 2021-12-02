Lekeler kabusunuz olmaktan çıkacak! Derinlemesine aspiratör temizliği nasıl yapılır?

Mutfakta pişen et ve kızartma gibi yemeklerin kokularını içine çeken aspiratör, filtresiyle kokuları içine hapseder. Bu kötü kokuları hapseden filtre düzenli olarak temizlenmediği taktirde fonksiyonlarını tam olarak yerine getiremeyebilir. Ama endişelenmeyin, bu temizlik tüyoları ile aspiratörünüzü ilk günkü gibi çalıştırabilir ve tüm işlerinizi çok daha pratik bir şekilde halledebilirsiniz!

ELEKTRİK KAYNAĞINI KESİN

Davlumbaz veya aspiratörünüzü temizlemek istediğinizde ilk yapmanız gereken şey elektrik akışını kapatmak.

Temizlik esnasında su ve farklı kimyasallar kullanacağınız için kaş yaparken göz çıkarma ihtimalinizi ortadan kaldırmış olursunuz!

FİLTRELERİ BAŞLIKTAN ÇIKARIN

Davlumbaz ve aspiratörlerin alt kısmında kolayca çıkarılabilen bir filtre bulunur.

Bu filtreyi iki taraftaki panelleri sıkıştırıp rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Böylece temizlik esnasında hem daha az yorulursunuz hem de çok daha etkili bir temizlik yaparsınız.

TEMİZLİK İÇİN SU HAZIRLAYIN

Kiri ve yağı içerisine hapseden filtreleri temizlemek için bir kovayı kaynar suyla doldurun.

Su ne kadar sıcak olursa yağ lekeleri için o kadar etkili olur fakat elinizi yakmamaya dikkat edin.

Kaynar suyun içerisine bir miktar deterjan ekleyin.

Eğer kimyasal içeren deterjanlardan kullanmak istemiyorsanız karbonat ve sirke de kullanabilirsiniz.

YAĞLI FİLTRELERİ SUYUN İÇERİSİNE KOYUN

Temizlik suyunuzu hazırladıktan sonra filtreyi bu suyun içerisinde bir süre bekletin.

Filtrenin her bölgesinin suyun içinde olduğundan emin olun.

Eğer inatçı kirlerin hala çıkmadığını görüyorsanız kullanılmamış bir diş fırçası ile lekeler çıkana kadar fırçalayabilirsiniz.

İnce uçları sayesinde her noktaya erişen diş fırçaları bu noktada büyük bir kolaylık sağlar.

DURULAMA VE KURULAMA İŞLEMİ ÖNEMLİ