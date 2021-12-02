Lekeler kabusunuz olmaktan çıkacak! Derinlemesine aspiratör temizliği nasıl yapılır?

Mutfakta pişen et ve kızartma gibi yemeklerin kokularını içine çeken aspiratör, filtresiyle kokuları içine hapseder. Bu kötü kokuları hapseden filtre düzenli olarak temizlenmediği taktirde fonksiyonlarını tam olarak yerine getiremeyebilir. Ama endişelenmeyin, bu temizlik tüyoları ile aspiratörünüzü ilk günkü gibi çalıştırabilir ve tüm işlerinizi çok daha pratik bir şekilde halledebilirsiniz!
Davlumbaz veya aspiratörünüzü temizlemek istediğinizde ilk yapmanız gereken şey elektrik akışını kapatmak.
Davlumbaz ve aspiratörlerin alt kısmında kolayca çıkarılabilen bir filtre bulunur.
Kiri ve yağı içerisine hapseden filtreleri temizlemek için bir kovayı kaynar suyla doldurun.
Su ne kadar sıcak olursa yağ lekeleri için o kadar etkili olur fakat elinizi yakmamaya dikkat edin.
Kaynar suyun içerisine bir miktar deterjan ekleyin.
Temizlik suyunuzu hazırladıktan sonra filtreyi bu suyun içerisinde bir süre bekletin.
Filtrenin her bölgesinin suyun içinde olduğundan emin olun.
Eğer inatçı kirlerin hala çıkmadığını görüyorsanız kullanılmamış bir diş fırçası ile lekeler çıkana kadar fırçalayabilirsiniz.
Deterjan kullandığınız için filtreleri sıcak su ile arınana kadar durulayın ve bir kağıt havlu ya da kuru bez ile kurulayın.
Kurulama işlemi elektrik akışı sebebiyle büyük önem arz ediyor.
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