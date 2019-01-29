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Lekelerden kurtulmanın tam zamanı

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2019 00:13 | Son Güncelleme

Dermatolog Uz.

Dermatolog Uz. Dr. İlker Aydoğan, leke tedavileri için en ideal mevsimin kış ayları olduğunu belirterek, “Yaz aylarında güneş cildimizde, kış aylarına göre çok daha fazla olumsuz etki oluşturur. Leke tedavilerini yaz aylarında yapmak doğru bir seçim olmaz” dedi.
Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Dermatolog Uz. Dr. İlker Aydoğan, günümüzde yaşam tarzı ve stresin, ciltte ve saçlarda da yıpranmalara neden olmasıyla birlikte bu etkilerin özellikle ciltte leke, kırışıklık, göz altı torbaları, saçlarda cansızlık ve dökülme olarak kendini gösterdiğini söyledi. Uzman ellerde, özellikle leke tedavisinde sonuçların hızlı bir şekilde alınması nedeniyle mezoterapinin çok önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Aydoğan, “Mezoterapi, vitamin, mineral, aminoasit, homeopatik ilaçların, karışımlar halinde, iğne tekniği ile cildin orta tabakasına enjekte edilmesidir. Mezoterapiyi, yüz gençleştirme (mesolifting), göz altı morlukları, saç dökülmeleri ve skarlar için uyguluyoruz” dedi.

En ideal aylar
Mezoterapide, ortalama 3. seanstan sonra sonuçların kesin olarak gözle görülebildiğini ve tedavi süresinde güneşin kötü etkinlerinden kaçınmak için kış aylarının en ideal zaman olduğunu ifade eden Dermatolog Aydoğan, “Mezoterapi, konusunda uzman dermatologlarca, doğru hastalara uygulandığında herhangi bir yan etki oluşturmaz. Cerrahi girişimlerin aksine ne lokal ne de genel anestezi gerektirmediği gibi işlem sonrası hastaları hiçbir şekilde kısıtlamaz” dedi.
Göz çevresi, çene, boyun, gıdı, alın, yanaklar gibi yüzün birçok bölgesine uygulanabildiğini vurgulayan Aydoğan, “Problemli alana direk enjekte edildiği için hücre yapımını hızlandırır ve hasarın onarılmasını ve cildin yenilenmesini sağlar” diye konuştu.

Saç mezoterapisi
Saçlarının cansız ve çok dökülmesinden şikayet eden kadın ve erkek hastalarında da mezoterapiyi uyguladıklarını söyleyen Aydoğan, “Saç derisine uygulanan mezoterapi ile uygulanan bölgedeki saç folikülleri olumlu yönde etkilenir ve bu sayede saç dökülmeleri durdurulup, yeni ve daha güçlü saçların çıkması sağlanmaktadır. Saç mezoterapisinde sonucu, doğru uygulanması belirlemektedir. İlaç, mutlaka uzman hekim tarafından, doğru bölgeye veya bölgelere, eşit miktarda dağıtılmalıdır aksi halde istenilen sonuç alınamaz” dedi.
Dermatolog Uz. Dr. İlker Aydoğan, saç mezoterapisinin, saçlarında problem başlamadan veya problem daha fazla büyümeden korucu tedavi olarak da kullanıldığını kaydetti.

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