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Lekima Tayfunu Çin’i vuruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 11:23 | Son Güncelleme

Çin’in doğusunu etkisi altına alan Lekima Tayfunu, toprak kaymasına neden oldu.

Lekima Tayfunu Çin’i vuruyor

Çin’in doğusunu etkisi altına alan Lekima Tayfunu, toprak kaymasına neden oldu. Zhejiang eyaletinin Wenzhou şehri yakınlarında meydana gelen heyelanda 13 kişi hayatını kaybetti.
Çin’de son 5 yılın en şiddetli tayfun olması beklenen Lekima, bu sabah itibariyle Zhejiang eyaletinin doğusunda etkisini göstermeye başladı. Daha önceki açıklamalarda önce “süper tayfun” olarak tanımlanan Lekima, etkisi zayıflamış halde karaya ulaşsa da saatte 187 kilometre (116 mil) hızındaki rüzgarlarla Çin’in doğusunu vurmaya devam ediyor. Çin hava durumu bürosu, Tayvan’da uçak seferlerinin iptali ile okullar ve iş yerlerinde tatil ilan edilmesine neden olan tayfun için dün kırmızı olarak belirlediği alarm seviyesini düşürerek bu sabah “turuncu alarm” verdi.
Tayfunun beraberinde getirdiği şiddetli yağışlar, kıyı şehri olan Wenzhou’nun 130 kilometre kuzeyinde ölümcül bir toprak kaymasına ve doğal bir barajın çökmesine neden oldu. Yaşanan heyelanda toprak altında kalan 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
625 uçuş ve çok sayıda tren seferi iptal edildi
Çin Sivil Havacılık İdaresi, Pekin, Şangay, Guangzhou, Shenzhen ve Chengdu’daki havalimanlarında 625 uçuşun iptal edildiğini açıkladı. Zhejiang’ın kuzeyi ve Çin’in iç kesimleri arasında gerçekleştirilen onlarca tren seferi de iptal edildi.
Kuzeye doğru hareket eden fırtına gittikçe zayıflasa da beraberinde getirdiği şiddetli rüzgarlar ve yağışlar, bugün öğleden sonra Şangay’ın finans merkezini etkisi altına aldı. Şangay’da en az 250 bin şehir sakini tahliye edildi. Lekima Tayfunu’nun etkisiyle meydana gelen güvenlik riski, Şangay’da bulunan dünyaca ünlü eğlence parkı Disneyland’in de kapatılmasına neden oldu.
200 ev yıkılırken 2 milyondan fazla hane de elektriksiz kaldı
Zhejiang’da ise 800 binden fazla şehir sakini tayfun nedeniyle tahliye edildi. Eyalet çapında 2 milyon 720 bin hane, kuvvetli rüzgar ve yağmurun elektrik hatlarını vurması nedeniyle elektriksiz kaldı. Zhejiang’daki 6 farklı şehirde toplam 200 ev yıkılırken 66 bin 300 hektarlık tarım alanı zarar gördü.
Fırtınanın yarın erken saatlerinde Jiangsu eyaletine ulaşmasının ardından kuzeye devam edip Şantung eyaletinde tekrar karaya ulaşmadan önce Sarı Deniz’in üzerinde hareket etmesi bekleniyor.
Zhejiang’daki kıyı işletmeleri kapatılırken, Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, kimyasal parklarda ve petrol rafinerilerinde olası yangın, patlama ve toksik gaz kaçağı riski konusunda uyardı.

Lekima Tayfunu Çin’i vuruyor

Lekima Tayfunu Çin’i vuruyor

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