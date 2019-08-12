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Lekima Tayfunu'nun Çin'e Maliyeti 3 Milyar Dolara Yaklaşıyor

12.08.2019 13:21 | Son Güncelleme

Çin’in doğusunu vuran Lekima Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44’e yükseldi. Güçlü rüzgarlar, yağış ve sel nedeniyle en az 180 bin kişininin de evlerini terk etmek zorunda oldukları belirtiliyor

Lekima Tayfunu'nun Çin'e Maliyeti 3 Milyar Dolara Yaklaşıyor

Çin’in doğusunu vuran Lekima Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44’e yükseldi. Güçlü rüzgarlar, yağış ve sel nedeniyle en az 180 bin kişininin de evlerini terk etmek zorunda oldukları belirtiliyor.

Her ne kadar Lekima Tayfunu karaya ulaşmadan önce güç kaybetmiş olsa da halen daha saatteki hızı 187 km’ye varan rüzgarlar çevreye zarar vermeye devam ediyor. Tayfunun vurduğu bölgedeki ölümlerin en büyük nedeninin Zhejiang bölgesindeki barajın, aşırı yağışlar nedeniyle çökmesi olduğu ifade ediliyor.

Barajın olduğu alanda metrekareye üç saat içerisinde 16 cm yağış düştüğü belirtiliyor.

Yetkililer, büyükşehir ve finans merkezi Şangay’la birlikte özellikle Zhejiang ve Jiangsu şehirlerinin tayfundan olumsuz etkilendiğini dile getiriyorlar. Toplamda 1 milyon kişinin tayfundan olumsuz etkilendiği ifade ediliyor.

Tayfunun Çin ekonomisine zararının da 2.55 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Turistik bölge Qingdao’da da tüm turistik mekanların kapatıldığı ve bölgeye otobüs seferlerinin de durdurulduğu açıklandı.

Lekima, bu yıl Çin’i vuran 9. tayfun oldu. Yetkililer dün güçlü rüzgarlar nedeniyle 3200’den fazla uçak seferinin de iptal edildiğini açıkladılar.

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