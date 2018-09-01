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Leman Dergisi'nden Tuncay Akgün: Devam edebilir miyiz öngöremiyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 16:57 | Son Güncelleme

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmanın kağıt sektörünü de etkilemesi sonucu cep boy çıkma kararı alan Leman Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün “Sektör olarak komadayız” dedi. Akgün, "İçinde bulunduğumuz krize karşı bu hafta bir ‘Cep Leman' çıkararak meydan okuduk. Gelecek haftalar yeni espriler üretebiliriz. Ama uzun vadede durum aşılabilir mi, devam edebilir miyiz öngöremiyorum." ifadelerini kullandı.

Leman Dergisi'nden Tuncay Akgün: Devam edebilir miyiz öngöremiyorum

BirGün'den Can Uğur'a konuşan Tuncay Akgün, sıkıntının sadece kendileriyle sınırlı olmadığını tüm yayıncılık sektörünü çok ciddi biçimde tehdit ettiğini söyledi.

"VAZİYET ÜMİTSİZDİR"

"Kağıtta sıfır yerli üretim olduğu için kurdaki yükseliş yayıncılığı komaya sokar. Nitekim içinde yaşadığımız süreç de budur. Koma, yoğun bakım gerektirir. Ortada böyle bir durum da olmadığına göre vaziyet ümitsizdir" diyen Akgün, sözlerine şöyle devam etti:

"ÖLÜMCÜL EŞİĞE VARILMAK ÜZERE"

"Türkiye'deki medya kontrolünün yüzde 80-90'lar oranında hükümette olduğunu düşünürsek onlar açısından sorun yoktur. Dışarıda kalanlar süreli yayınlanan dergiler ve kitap yayıncılığı açısından ise ölümcül eşiğe varılmak üzere. Bu, ülkenin zaten çölleşmiş olan kültürel hayatının tamamen ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. Yani durum ciddi. Bunların etkileri ise onlarca yıl telafi edilemeyecek bir kayba yol açacaktır."

"ÇOK GÖRÜLMEYE DEĞER BİR MANZARAYDI"

Yerli üretimin önemine değinen Akgün, yaşanan sıkıntının kaynağının burada aranması gerektiğinin altını çizdi. Akgün şunları söyledi:

"2005'te kapatılana kadar biz sadece SEKA kağıdı kullanıyorduk. Kapatılma süreci başlatıldığında bugünleri öngörmüştük. Onun için atlayıp SEKA işçilerinin direnişiyle dayanışma için İzmit'teki fabrikaya gittik. İşçiler polis ablukası altında aileleriyle birlikte fabrikada kalarak direniyordu. Kâğıttan odalar yapmışlardı. Çok görülmeye değer bir manzaraydı."

'NE OLUR BİLMİYORUZ'

Akgün sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu arada SEKA, hükümet desteği falan derken eski yıllara dönelim. Kağıt tüketimi, bazı çok önemli kağıtlar dışında tamamen yerli üretime dönük olduğu halde yazılı basına ‘kağıt tashihi' gibi bir uygulama vardı. Biz hiç kullanmadık ama sadece bunu kullanmak için yayınlanan naylon gazeteler olduğunu hatırlıyorum. Büyük gazeteler için ise o zamanlar bile kâğıt desteğine ihtiyaç duyulduğunu çıkartabiliriz. Biz içinde bulunduğumuz krize karşı bu hafta bir ‘Cep Leman' çıkararak meydan okuduk. Gelecek haftalar yeni espriler üretebiliriz. Ama uzun vadede durum aşılabilir mi, devam edebilir miyiz öngöremiyorum."

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