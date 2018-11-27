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Lena Chamamyan İstanbul'da konser verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 17:18 | Son Güncelleme

Lena Chamamyan İstanbul'da konser verecek

İSTANBUL (AA) - Suriyeli müzisyen Lena Chamamyan, İstanbul'da hayranlarıyla bir araya gelecek.

İlk konserini henüz beş yaşındayken doğduğu Şam'da veren etnik müziğin usta isimlerinden Chamamyan, 7 Aralık'ta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne alacak.

Babası Kahramanmaraşlı, annesi ise Mardinli olan ünlü sanatçı, caz, folk, oryantal, fado, sufi, Afrika ve Latin ezgilerini harmanlayarak oluşturduğu müziğiyle büyük bir dinleyici kitlesine kavuştu.

Henüz 5 yaşındayken kreş öğretmenin onu keşfetmesiyle müziğe adım atan Suriyeli sanatçının profesyonel anlamda ilk çıkışı ise 2006 yılında yayınladığı "Hal Asmar El-lon" adlı albümüyle oldu. Bu albüm, Mısır'da "Kültürel Kaynak Ödülü" ile "Radyo Monte Carlo Orta Doğu Ödülü"ne değer görüldü.

Şarkıcılığının yanı sıra söz yazarlığı ve prodüktörlük de yapan Chamamyan, 2008 yılında Avusturya basını tarafından "dünya müziği şarkıcısı" dalında beş yıldız aldı. 2011 yılında ise Arabian Business (Arap İş Dünyası) Dergisi tarafından, Arap dünyasındaki en etkili 500 kişiden biri olarak gösterildi.

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Lena Chamamyan

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