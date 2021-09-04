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  4. Lena Dunham mayosunu çıkarıp bikini giydi: Her zaman geç çiçek açan biri oldum

Lena Dunham mayosunu çıkarıp bikini giydi: Her zaman geç çiçek açan biri oldum

04.09.2021 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu ve senarist Lena Dunham, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla 2012 yılında hayatını kaybeden meslektaşı Nora Ephron’u andı. 2012'de lösemiyle savaşarak 71 yaşında hayata gözlerini yuman Ephron, 26-34 yaş arası herkesin her gün mayo giymesi gerektiği konusunda tavsiyede bulunmuştu.

Lena Dunham mayosunu çıkarıp bikini giydi: Her zaman geç çiçek açan biri oldum

Birçok projede hem senarist hem de oyuncu olarak yer alan 35 yaşındaki aykırı isim Lena Dunham, Instagram hesabından dikkat çek bir paylaşım yaptı. Girls dizisini hem yazıp hem yöneten hem de başrolünü üstlenen Dunham, yaptığı bir paylaşımda 2012 yılında hayatını kaybeden meslektaşı Nora Ephron’u andı.

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Kilosuna karşı yapılan yorumları görmezden gelen Lena Dunham, yaz boyu yaptığı mayolu paylaşımlarla gündemdeydi. Ünlü isim bu sefer, 2012'de lösemiyle savaşarak 71 yaşında hayata gözlerini yuman Nora Ephron’un 26-34 yaş arası herkesi her gün mayo giymesi gerektiği konusundaki tavsiyesine uydu.

Ekran Alıntısı

Lena Dunham, yeşil bikinisiyle verdiği pozunu paylaştı. Lena Dunham paylaşımına not olarak Ephron’un sözlerini ekledi:

"Ah, yirmi altı yaşımdaki tüm yıl bikini giymediğim için ne kadar pişmanım. Bunu genç biri okuyorsa, hemen şimdi git, bikinini giy ve otuz yaşına gelene kadar çıkarma." - Nora Ephron (35 yaşındayım ama hey, her zaman geç çiçek açan biri oldum).'

Lena Dunham’ın paylaşımı çok kısa sürede yüzbinlerce beğeni topladı.

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Instagram
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