Lena Headey’den makyajsız eleştirilerine küfürlü yanıt

Game of Thrones dizisinde Cersei Lannister karakterine hayat veren ve dizi sayesinde tüm dünyada tanınan Lena Headey, sosyal medyada kendisini makyajsız olduğu için eleştiri yağmuruna tutanlara tepki gösterdi.

Lena Headey’den makyajsız eleştirilerine yanıt

45 yaşındaki İngiliz oyuncu, eleştirenlerin isimlerini paylaşarak, “Makyaj yapmamaya devam edeceğim” dedikten sonra küfürlü ifadeyle “Defolun” mesajı gönderdi.

Lena Headey, yeni filmi Fighting With My Family’nin tanıtımını yapmak için bir video yayınlamıştı. Videoda filmini anlatan oyuncu makyajsızdı.

Videonun altına mesaj yazan takipçilerinden biri, “Bir daha kendini makyajsız videoya alma” diye mesaj gönderirken, bir başkası, “Kendinden utan” ifadesini kullandı.

Bazı takipçileri de Headey’i destekleyen mesajlar göndererek, “Bu tarz insanları dikkate alma, biz seni seviyoruz” benzeri notlar yazdı.