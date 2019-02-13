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Lena Headey’den makyajsız eleştirilerine küfürlü yanıt

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.02.2019 13:42 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaştığı videosunda makyajsız olduğu için eleştirilen Game of Thrones’un ‘Cersei Lannister’ı Lena Headey, makyajsız olmasına yönelik yapılan ağır eleştirilere küfürlü yanıt verdi.

Game of Thrones dizisinde Cersei Lannister karakterine hayat veren ve dizi sayesinde tüm dünyada tanınan Lena Headey, sosyal medyada kendisini makyajsız olduğu için eleştiri yağmuruna tutanlara tepki gösterdi.

Lena Headey’den makyajsız eleştirilerine yanıt

45 yaşındaki İngiliz oyuncu, eleştirenlerin isimlerini paylaşarak, “Makyaj yapmamaya devam edeceğim” dedikten sonra küfürlü ifadeyle “Defolun” mesajı gönderdi.
Lena Headey, yeni filmi Fighting With My Family’nin tanıtımını yapmak için bir video yayınlamıştı. Videoda filmini anlatan oyuncu makyajsızdı.
Videonun altına mesaj yazan takipçilerinden biri, “Bir daha kendini makyajsız videoya alma” diye mesaj gönderirken, bir başkası, “Kendinden utan” ifadesini kullandı.
Bazı takipçileri de Headey’i destekleyen mesajlar göndererek, “Bu tarz insanları dikkate alma, biz seni seviyoruz” benzeri notlar yazdı.
Öte yandan Headey’in yıldızının parladığı Game of Thrones dizisinin sekizinci ve final sezonu 14 Nisan’da başlıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Lena Headey Cersei Lannister

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