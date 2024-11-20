Lenf bezi iltihabı nedir, belirtileri nelerdir? Lenf bezi iltihabı neden olur?

Çeşitli etkenlere bağlı olarak vücuttaki bazı yapılar, organlar, sinirler ya da hücreler işlevlerini yitirebilirler. Bu tür durumların yaşanması da çeşitli rahatsızlıklara neden olur. Lenfatik sistem de vücutta hücreler arası bölgede bulunan ve protein gibi sıvı ve moleküllerin toplanarak kan dolaşımına taşınmasını sağlar. Bazı durumlarda lenf bezlerinde sorunlar yaşanabilir.

Lenf bezi iltihabı nedir?

Adenit adı da verilen lenf bezi iltihabı, lenf bezlerinin şişmesi ile ortaya çıkar. Bu sorun yaşandığı zaman lenf bezleri şişer, hassaslaşır ve ısınır. En çok boyun, kasık ve koltuk altı kısımlarında görülür. Halk arasında lenf bezi iltihabı patlaması olarak da anılır.

Genel olarak enfeksiyon oluşur ve bu enfeksiyona alerjik bir durum, virüs ya da bakteri sebep olur. Lokalize lenf adenit ve yaygın lenf adenit olarak 2 farklı adenit tipi vardır. Enfeksiyonun başladığı kısma yakın görülen büyüme lokal adenittir. Yaygın olan ise tüm vücudu etkiler.

Lenf bezi iltihabı belirtileri nelerdir?

Lenf bezi iltihabı belirtileri genel olarak kendini net olarak gösterir. Bu belirtiler görüldüğünde ve hissedildiğinde vakit kaybetmeden alanda uzman bir doktora gidilmesi gerekir:

Baş ağrısı

Boğaz ağrısı

Öksürük

Kaşıntı

Ciltte döküntüler

Kemiklerde ağrı

Karında ağrı

Burun akıntısı

Hassasiyet

Kızarıklık ve ısı artması

Ateş

Yorgunluk

Titreme

Lenf bezi iltihabı neden olur?

Lenf bezlerinde iltihap oluşması genel olarak bir virüs ya da bakteriden kaynaklanır. Bu enfeksiyonlar genelde kızamık, kulak enfeksiyonları, boğaz enfeksiyonu, diş hastalıkları, diş eti problemleri nedeni ile ortaya çıkar.

Bunlar dışında daha az yaygın olarak AIDS, mononükleoz, cilt ya da yara enfeksiyonları, frengi, tüberküloz, toksoplazma gibi hastalıklar da lenf bezlerinde iltihap oluşmasına yol açabilen durumlardır.

Lenf bezi iltihabı için hangi doktora gidilir? Lenf bezi iltihabı hangi doktor bakar?

Lenf bezi sorunları boyun ve baş bölgesinde hissedilen şişlikler ile kendini gösterir. Bu bölgelerde belirtiler görüldüğü ve hissedildiği zaman vakit kaybetmeden doktora gidilmesi gerekir.

Kulak Burun Boğaz bölümü lenf bezi iltihaplanmaları için gidilmesi gereken bölümdür. Belirtiler görüldüğünde randevu alınarak bir kulak burun boğaz uzmanına gidilmelidir. Doktorun yönlendirmelerine harfiyen uyulmalıdır.