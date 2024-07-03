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Lenf kanseri (Lenfoma) nedir, belirtileri nelerdir? Lenf kanseri (Lenfoma) tedavisi

Cem Ölmez Cem Ölmez
26.06.2024 22:17
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Lenf kanseri, erken teşhis ve uygun tedavi ile yönetilebilir bir hastalıktır. Hastaların, tedavi seçeneklerini doktorlarıyla tartışmaları ve kişiselleştirilmiş bir tedavi planı oluşturmaları önemlidir. Her bireyin durumu farklı olduğundan, tedavi sürecinde profesyonel tıbbi rehberlik ve destek almak hayati önem taşır.

Lenf kanseri (Lenfoma) nedir, belirtileri nelerdir? Lenf kanseri (Lenfoma) tedavisi

Lenf kanseri tedavisi gören hastalar için sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek önemlidir. Dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve yeterli uyku, genel sağlık ve iyileşme sürecini destekler. Ayrıca, psikolojik destek ve hasta destek grupları, hastaların tedavi sürecinde duygusal olarak daha güçlü hissetmelerine yardımcı olabilir.

Lenf kanseri (Lenfoma) nedir?

Lenf kanseri, lenfosit adı verilen bağışıklık sistemi hücrelerinde başlayan ve lenfatik sistemi etkileyen bir kanser türüdür. Lenfatik sistem, vücudun enfeksiyonlara karşı savunmasında önemli bir rol oynayan lenf düğümleri, dalak, timus ve kemik iliği gibi organlardan oluşur. Lenf kanseri, Hodgkin lenfoma ve non-Hodgkin lenfoma olmak üzere 2 ana kategoriye ayrılır. Bu kanser türleri, hücrelerin mikroskop altında nasıl göründüğüne ve nasıl davrandığına göre sınıflandırılır.

Lenf kanseri (Lenfoma) belirtileri nelerdir?

Lenfoma belirtileri, lenfoma türüne ve evresine göre değişiklik gösterebilir. Ancak, lenfomada en sık görülen bazı belirtiler şunlardır:

  • Boyun, koltuk altı veya kasık gibi bölgelerde ağrısız şişlikler en sık görülen belirtilerden biridir.
  • Lenf düğümleri sert veya yumuşak olabilir ve cildin altında hareket edebilir.
  • Sebepsiz yere 38°C veya üzeri ateş 2 günden fazla sürerse lenfoma belirtisi olabilir.
  • Özellikle geceleri sırılsıklam terlemek lenfomanın bir işareti olabilir
  • Kısa sürede 10 kilogramdan fazla kilo vermek lenfoma belirtisi olabilir.
  • Açıklanamayan halsizlik ve yorgunluk lenfomanın bir işareti olabilir.
  • Özellikle geceleri artan kaşıntı lenfomanın bir belirtisi olabilir.
  • Göğüs bölgesinde lenf düğümleri büyürse nefes darlığı veya öksürük görülebilir.
  • Karın bölgesinde lenf düğümleri büyürse karın ağrısı veya şişkinlik görülebilir.
  • Beyne yakın lenf düğümleri büyürse baş ağrısı veya baş dönmesi görülebilir.

Lenf kanseri (Lenfoma) tedavisi nasıl yapılır?

Lenfoma tedavisi lenfoma türüne, evresine ve hastanın genel sağlık durumuna göre değişir. En yaygın tedavi yöntemleri şunlardır:

  • Kemoterapi
  • Radyoterapi
  • İmmünoterapi
  • Hedefe yönelik tedaviler
  • Kemik iliği nakli

Lenfomanın tedavisinin birçok yan etkisi olabilir. Bu yan etkiler kullanılan tedavi yöntemlerine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. En yaygın yan etkiler arasında şunlar yer alır:

  • Yorgunluk
  • Bulantı ve kusma
  • Saç dökülmesi
  • Enfeksiyon riskinin artması
  • Kanama riskinin artması
    Express


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