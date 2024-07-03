Lenf kanseri (Lenfoma) nedir, belirtileri nelerdir? Lenf kanseri (Lenfoma) tedavisi

Lenf kanseri tedavisi gören hastalar için sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek önemlidir. Dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve yeterli uyku, genel sağlık ve iyileşme sürecini destekler. Ayrıca, psikolojik destek ve hasta destek grupları, hastaların tedavi sürecinde duygusal olarak daha güçlü hissetmelerine yardımcı olabilir.
Lenf kanseri, lenfosit adı verilen bağışıklık sistemi hücrelerinde başlayan ve lenfatik sistemi etkileyen bir kanser türüdür. Lenfatik sistem, vücudun enfeksiyonlara karşı savunmasında önemli bir rol oynayan lenf düğümleri, dalak, timus ve kemik iliği gibi organlardan oluşur. Lenf kanseri, Hodgkin lenfoma ve non-Hodgkin lenfoma olmak üzere 2 ana kategoriye ayrılır. Bu kanser türleri, hücrelerin mikroskop altında nasıl göründüğüne ve nasıl davrandığına göre sınıflandırılır.
Lenfoma belirtileri, lenfoma türüne ve evresine göre değişiklik gösterebilir. Ancak, lenfomada en sık görülen bazı belirtiler şunlardır:
Lenfoma tedavisi lenfoma türüne, evresine ve hastanın genel sağlık durumuna göre değişir. En yaygın tedavi yöntemleri şunlardır:
Lenfomanın tedavisinin birçok yan etkisi olabilir. Bu yan etkiler kullanılan tedavi yöntemlerine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. En yaygın yan etkiler arasında şunlar yer alır: