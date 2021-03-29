Lenf kanseri (Lenfoma) nedir? İşte lenf kanseri belirtileri...

Lenfatik sistemde görülen bir tür kanser olan Lenfoma, son yıllarda en yaygın görülen hastalıklardan biri. Lenf nodlarında şişmeye neden olan Lenf kanserinin ne olduğu ve belirtileri merak ediliyor. Peki, Lenf kanseri nedir? , Lenf kanserinin belirtileri nelerdir? İşte, ayrıntılar…

LENFOMA (LENF KANSERİ) NEDİR?

Lenfomalar bağışıklık sisteminin urlarıdır ve lenf düğümlerinde ve lenfositlerden oluşan türlerin tamamına bu ad verilir. Lenf düğümlerinde ortaya oluşan lenfomalar, bu düğümlerin şişmeleriyle anlaşılmaktadır.

Lenf kanseri olarak bilinen lenfoma diğer kanser türlerine göre iyileşme sürecinde en çok başarı gözlemlenen kanser türleri arasındadır. Tespiti ve tedaviye daha çabuk yanıt vermesi ile korkutucu boyutu da diğer kanser türlerinin altındadır.

Vücudumuzdaki immün sisteminin bir parçası olan lenf sistemi, vücudumuzun enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemini oluşturan, vücudumuzu koruyan bir sistemdir. Bu sisteme lenfatik sistem denmektedir. Lenfetik sistem vücudumuzda koltuk altı, boyun, kasıklarda bulunan ve elimizde hissedemeyeceğimiz kadar küçük parçalardır.