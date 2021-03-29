Lenf kanseri (Lenfoma) nedir? İşte lenf kanseri belirtileri...

Lenfatik sistemde görülen bir tür kanser olan Lenfoma, son yıllarda en yaygın görülen hastalıklardan biri. Lenf nodlarında şişmeye neden olan Lenf kanserinin ne olduğu ve belirtileri merak ediliyor. Peki, Lenf kanseri nedir? , Lenf kanserinin belirtileri nelerdir? İşte, ayrıntılar…
LENFOMA (LENF KANSERİ) NEDİR?
Lenfomalar bağışıklık sisteminin urlarıdır ve lenf düğümlerinde ve lenfositlerden oluşan türlerin tamamına bu ad verilir. Lenf düğümlerinde ortaya oluşan lenfomalar, bu düğümlerin şişmeleriyle anlaşılmaktadır.
Lenf kanseri olarak bilinen lenfoma diğer kanser türlerine göre iyileşme sürecinde en çok başarı gözlemlenen kanser türleri arasındadır. Tespiti ve tedaviye daha çabuk yanıt vermesi ile korkutucu boyutu da diğer kanser türlerinin altındadır.
Vücudumuzdaki immün sisteminin bir parçası olan lenf sistemi, vücudumuzun enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemini oluşturan, vücudumuzu koruyan bir sistemdir. Bu sisteme lenfatik sistem denmektedir. Lenfetik sistem vücudumuzda koltuk altı, boyun, kasıklarda bulunan ve elimizde hissedemeyeceğimiz kadar küçük parçalardır.
Lenf kanseri yani lenfoma kanseri, saydığımız bu bölgelerde lenfatik olgularda normal dışı hücre toplanmaları şeklinde oluşur. Patolojik testler sonucunda anlaşılan bu olgular, lenfatik organlara (dalak, karaciğer, bademcik, kemik iliği, göğüs boşluğu gibi) sıçrayabilmektedir ve bu nedenle erken teşhis edilmesi oldukça önemlidir.
LENF KANSERİ (LENFOMA) BELİRTİLERİ NELERDİR?
Lenf kanserinde en fazla görülen bulgu bir ya da birden fazla lenf düğümü oluşmasıdır. Bu genellikle ağrısız olan bezelerin çapı bir santimden fazladır. Fark edilme olasılığı hayli yüksektir. Boyutları giderek artmaktadır. Lenf kanserinin belirtileri ise şöyle:
Bu şikayetlerin iki haftadan uzun bir süre devam etmesi halinde bir hekime başvurulması gerekmektedir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum