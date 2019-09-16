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Lenf kanserinin hangi tür olduğunu belirlemek önemli

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.09.2019 11:09 | Son Güncelleme

Hematoloji Uzmanı Dr.

Lenf kanserinin hangi tür olduğunu belirlemek önemli

Hematoloji Uzmanı Dr. Ömer Önder Savaş, lenf kanserinin hangi tür olduğunun belirlenmesi tedavi için önemli olduğunu söyledi.
Lenfoma, diğer bir adıyla lenf kanseri vücudun savunma mekanizmasında görev alan lenfosit adlı hücrelerin kontrolsüz büyüyerek hızla çoğalması ve normal lenfositlere göre daha uzun yaşamaları sonucunda oluştuğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Hematoloji Uzmanı Dr. Ömer Önder Savaş, "Kötü huylu lenfositler de normal lenfositler gibi lenf bezleri, dalak, kemik iliği, kan ve diğer organlarda çoğalabilir. Lenfomanın en sık görüldüğü bölgeler vücudun en önemli savunma mekanizmalarından biri olan lenf bezleridir. Lenf bezleri enfeksiyon ve birtakım akut- kronik hastalıklara karşı mücadelede çok önemli yere sahip olan bağışıklık sisteminin bir parçasıdır. Lenf bezleri enfeksiyon ve birtakım hastalıklara cevaben büyür fakat mevcut hastalık sona erdiğinde tekrar eski haline geri dönmektedir. Lenfoma gelişimi halinde ise lenfositlerin aşırı ve kontrolsüz büyümesi sonucu lenf bezleri fazla miktarda büyümekte ve lenfomanın alt tipine uygun tedaviyi gerektirmektedir" diye konuştu.
Lenfomalar, Hodgkin lenfoma ve Hodgkin dışı lenfoma adı altında iki alt gruba ayrıldığını ifade eden Önder Savaş, "Her ikisinin de belirtileri benzer olabilir. Tedavi seçenekleri farklı olduğu için lenfomanın hangi tür olduğunun belirlenmesi gereklidir. Hodgkin lenfoma en sık genç erişkinlerde, 20-40 yaş arası ve erkeklerde daha sık görülmektedir. Hodgkin dışı lenfomalar kaynaklandığı hücre gurubuna göre B ve T hücreli lenfomalar olarak ikiye ayrılır. Hastalık lenf bezleri, dalak gibi lenfoid dokularda görülebildiği gibi mide, barsak gibi organlardaki lenf dokusundan da kaynaklanabilir. Bu bölgelerden kötü huylu lenfositler kan ve lenf dolaşımı aracılığı ile vücudun diğer bölümlerine de yayılabilir. Hodgkin dışı lenfomalar her yaşta görülebilmekle beraber bazı tiplerinin görülme sıklığı ilerleyen yaşta artmaktadır. Lenfomaların pek çok farklı türünde farklı belirtiler ortaya çıkabilmekle beraber, büyüyen lenf bezleri çoğu zaman ağrısız, halsizlik, enfeksiyon durumu olmadan ateş, kilo kaybı, gece terlemesi, öksürük, göğüs ağrısı, karında ağrı ve şişkinlik, kaşıntı şikayetleri görülebilmektedir. Lenfoma gelişimi için bazı risk faktörleri mevcuttur. Lenfomada tedaviyi etkileyen faktörler arasında lenfomanın alt tipi, hastalığın evresi, büyüme hızı, hastanın yaşı ve eşlik eden diğer kronik sağlık problemlerinin varlığı bulunmaktadır. Bazı vakalarda birtakım kriterlerin varlığı doğrultusunda takip kararı verilirken bazı vakalarda ise kemoterapi veya radyoterapi gündeme gelmektedir" dedi.

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