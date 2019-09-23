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Lenfoma hastası üniversite öğrencisine diploma sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 14:35 | Son Güncelleme

Van’da bir süredir lenfoma hastalığıyla mücadele eden üniversite öğrencisi 33 yaşındaki Ali Yar, hastane odasında hayali olan diplomasına kavuştu.Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Meslek Yüksekokulunda Yönetim ve Organizasyon Bölümünü geçtiğimiz dönem başarıyla tamamlayarak mezun olan 33 yaşındaki Ali Yar, bir süredir lenfoma hastalığıyla mücadele ediyor.

Lenfoma hastası üniversite öğrencisine diploma sürprizi

Van’da bir süredir lenfoma hastalığıyla mücadele eden üniversite öğrencisi 33 yaşındaki Ali Yar, hastane odasında hayali olan diplomasına kavuştu.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Meslek Yüksekokulunda Yönetim ve Organizasyon Bölümünü geçtiğimiz dönem başarıyla tamamlayarak mezun olan 33 yaşındaki Ali Yar, bir süredir lenfoma hastalığıyla mücadele ediyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Merkezi Palyatif Bakım Merkezinde tedavisine devam edilen Yar’ın ailesi, Van YYÜ’den Yar’ın diplomasını talep etti. Ailenin talebi üzerine harekete geçen Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, hasta öğrencisinin diplomasını hazırlattı. Diplomanın hazırlamasının ardından Yar’ın tedavi olduğu hastaneye giden Rektör Şevli, burada öğrencisine diplomayı takdim etti. Hasta yatağında diplomasına kavuşan üniversite öğrencisi Yar ve ailesi büyük sevinç yaşadı.

“Ailesi ısrarla diplomasını istedi”
Diploma takdimi sonrası açıklamalarda bulunan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, hasta öğrencilerine moral vermek için diplomasını hastanede takdim ettiklerini belirtti. Diplomanın verilmesiyle öğrencilerinin büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Rektör Şevli, “Ön lisans programını başarıyla tamamlayan Ali Yar isimli öğrencimiz mezun oldu. Mezun olan öğrencimizin ailesi ısrarla diplomasını istedi. Diplomasını görünce mutlu olacağı talebi üzerine diplomayı kendim takdim etmek istedim. Öğrencimizin mutlu olması ve kendisine moral olması için diplomayı hızlı bir şekilde hazırlatarak, bizzat kendim takdim ettim. Kendisine Allah şifa versin inşallah en kısa sürede toparlanır” dedi.
Ali Yar isimli hastanın şu an sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ise, mezuniyet diplomasının getirilmesinin Yar’ın hastalığıyla mücadelesi açısında kendisini motive edeceğini belirterek, hassasiyetlerinden dolayı Van YYÜ Rektörü Şevli’ye teşekkür etti.

“Çok mutlu olduk”
Yar’ın annesi Leman Koç da, oğlunun çok istediği diplomasına kavuştuğunu söyledi. Diplomanın bizzat rektör tarafından takdim edilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren anne Koç, 4 aydır yatağa mahkum olan oğlunun bir an önce sağlığına kavuşmasını diledi.

Lenfoma hastası üniversite öğrencisine diploma sürprizi

Lenfoma hastası üniversite öğrencisine diploma sürprizi

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