Lenfoma nedir, belirtileri nelerdir? Ebru Şallı’nın lenfoma hastası oğlu Pars, yaşamını yitirdi!

Ebru Şallı bugün 8 yaşındaki oğlunu toprağa vererek bir annenin yaşayabileceği en büyük acıyı yaşıyor. Şallı’nın oğlu lenfoma hastası idi ve uzun bir süredir hastalıkla mücadele ediyordu. Peki lenfoma hastalğı nedir, belirtileri nelerdir? İşte Ebru Şallı’nın oğlu Pars’ın vefatına yol açan lenfoma hastalığı aile ilgili merak edilenler.
Lenfoma (lenf kanseri) lenfositlerin kaserleşerek kontrol bir şekilde büyümesidir. Lenfomalar bağışıklık sisteminin urlarıdır. Lenf düğümlerinde çıkan, ve lenfositlerden oluşan urların tümüne lenfoma denir.
Bu urlar lenf düğümlerinde çıkmakta, ve bu düğümlerin şişmesiyle kendilerini belli etmektedirler. Lenfomalar, lösemi ile yakından ilgilidirler; bir kişide iki durum birlikte de görülebilir, ya da öbürü olmadan yalnız biri de olabilir. Lenfomaların çok türü bulunmaktadır, ve lösemilerle birlikte tümü kan kanserleri adı altında toplanmaktadır.
Lenfomaların pek çok farklı türü vardır ve bu yüzden belirtiler de çok çeşitlidir:
LENFOMA RİSKİ
Lenf kanseri erkeklerde kadınlara göre daha çok görülmektedir ama bunun nedeni henüz tespit edilememiştir. Aile öyküsü, Epstein-Barr virüsü ve HIV enfeksiyonu risk faktörü olarak tanımlanmıştır.
İlerleyen yaşlarda çıkan non-hodgkin lenfolamalar için tanımlanan risk faktörleri aşağıdaki gibidir:
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