"Lenfoma tedavi edilebilir bir hastalıktır"

Dünya Aferez Birliği (WAA) Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, lenfomanın tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu, başarı oranının Hodgkin lenfomada yüzde 95'e kadar çıktığını ve ağır seyreden bazı lenfoma tiplerinde kök hücre nakli ile yüksek başarı oranlarının elde edilebildiğini belirtti.

Altuntaş, 15 Eylül "Dünya Lenfoma Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın temasının "Küçük Şeyler Yapmak Güven İnşa Eder" olarak belirlendiğini bildirdi.

Lenfomayı tetikleyen çeşitli risk faktörlerinin bulunduğunu ifade eden Altuntaş, genetik, çevresel faktörler, virüsler, bakteriler, parazitler, kimyasal ve fiziksel ajanlar, radyasyon, kemoterapi, kollajen doku hastalıkları, bağışıklık sistemi yetmezlikleri ve bağışıklık sistemi hastalıklarının lenfoma gelişme riskini artırabildiğini vurguladı.

Lenf bezesinde büyüklük, vücutta 38 derece ve üzerinde yüksek ateş, kilo kaybı, gece terlemesi, ciltte kaşıntı, halsizlik, yorgunluk, düşkünlük ve tutulan organa ait herhangi bir belirti ile hastalığın kendini gösterebildiğini anlatan Altuntaş, "Sigara kullanmamak, alkol içmemek, kilomuzu kontrol altına almak, düzenli spor yapmak, stresi iyi yönetmek, meyve ve sebze ağırlıklı doğal beslenmek ile kanser gelişimi önlenebilir." ifadelerini kullandı.