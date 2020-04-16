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Lenovo A7 ile tekrardan merhaba dedi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.04.2020 10:09 | Son Güncelleme

İsmini genellikle PC pazarında görmeye alışkın olduğumuz Lenovo, geçtiğimiz yıllarda akıllı telefon pazarına da giriş yapmıştı. Ürettiği telefonlar ile kısa sürede beğeni toplayan firma, bir anda bu pazardan elini eteğini çekmişti. Bugün ise teknoloji devi Lenovo A7 modeli ile karşımıza çıktı.

Lenovo A7 ile tekrardan merhaba dedi

Giriş seviyesi bir model olan A7, 6.09 inç büyüklüğünde 720 x 1560 çözünürlüğünde 19.5:9 oranlı ekran ile geliyor. Fiyatı uygun tutabilmek adına MediaTek yerine 1.6 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Unisoc SC9863A yonga seti kullanan bu telefonda IMG8322 GPU grafik birimi yer alıyor.

LENOVO A7 ÖZELLİKLERİ

2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama birimine sahip olan bu telefonda, 13 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel derinlik sensörü olmak üzere ikili arka kamera kurulumuna yer veriliyor. Ön tarafta ise 5 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor.

4G desteğine sahip olan telefonda söküp takılabilen 4.000 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Siyah ve mavi renk seçeneklerine sahip olacak olan bu model için yaklaşık olarak 100 dolar fiyat etiketi biçilmiş durumda.

Türkiye pazarına henüz girip girmeyeceği bilinmeyen bu telefon, giriş seviyesinde uygun fiyata büyük ekran deneyimi yaşamak isteyenlerin aklını çelecek gibi görünüyor. Ancak yine de Android 9.0 Pie ile kutusundan çıkan bu telefonun 2 GB RAM’i ile kullanıcılarını üzeceğini düşünüyoruz.

Keşke bu telefon için Google’ın Android One kapsamında anlaşma sağlanmış olsaydı da bu telefonda daha akıcı deneyim sunacak Android 9.0 Go Edition ve Google Go uygulamaları kullanılsaymış. Peki, siz bu telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Gelin yorumlarda hep birlikte tartışalım.

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Anahtar Kelimeler:
Lenovo Lenovo A7 akıllı telefon

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