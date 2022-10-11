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Lenovo BIOS tuşu nedir? Lenovo laptop BIOS tuşu nasıl öğrenilir?

11.10.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BIOS, Türkçe Temel Giriş Çıkış Sistemi anlamına gelen Basic Input Output System ifadesinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Bilgisayarın çalışmasında birçok görev üstlenen en önemli ögeler arasındadır. Masaüstü ya da dizüstü bilgisayarlarda farklı marka ve modeller için farklı kısayol tuşları aracılığı ile BIOS menüsüne ulaşılabilir. Lenovo bilgisayarlar için F1 tuşu BIOS'a ulaşan kısayol tuşudur.

Lenovo BIOS tuşu nedir? Lenovo laptop BIOS tuşu nasıl öğrenilir?

İçindekiler

  • Lenovo BIOS tuşu nedir?
  • Lenovo laptop BIOS tuşu nasıl öğrenilir?

BIOS, kaybolmayan bir sistemdir. Bilgisayar kapandığı, hatta format işlemi yapıldığı zaman bile kaldığı yerden çalışmaya devam eder. RAM testi yapma, sabit sürücüleri tanıtma ve onlara bağlanmasını sağlama, bilgisayara bağlı olarak çalışan fare, klavye gibi cihazların doğru ve tam işlevle çalışıp çalışmadığını kontrol etme gibi görevleri vardır.

Dizüstü ya da masaüstü bilgisayarlarda herhangi bir hız sıkıntısı, arıza, sorun görüldüğünde BIOS sıfırlama ya da güncelleme yöntemlerine başvurulur. Kullanıcıların BIOS menüsüne ulaşmak için kullanabileceği kısayol tuşları vardır. Bu tuşlar farklı marka ve modellere göre değişiklik gösterebilir.

Lenovo BIOS tuşu nedir?

BIOS sisteminde tüm kullanıcılar kolay yoldan bilgisayarın tarihini, saatini ayarlayabilir, donanım için yapılandırma bilgilerini kontrol edebilir, kablosuz ya da kısayol tuşları için farklı işlevler verebilirler. BIOS menüsüne ulaşmak için çeşitli markaların çeşitli modellerinde farklı kısayol tuşları kullanılır.

Lenovo marka olan bilgisayarlarda Think Pad, Think Centre gibi modeller ve Windows 7, Windows 8 ve 8.1, Windows 10 işletim sistemleri için farklı yollardan BIOS menüsüne girilir.

Windows 7 işletim sistemi için sistem açılır. Bilgisayar başlarken marka ve modelin logosu ekranda görüntülendiği anda F1 tuşuna basılır. Kullanıcı bu sayede BIOS menüsüne ulaşabilir.

Lenovo laptop BIOS tuşu nasıl öğrenilir?

Lenovo dizüstü bilgisayarlarda farklı işletim sistemleri sürümleri ve modelleri için F1 tuşu BIOS menüsüne girmek için kısayol olarak kullanılabilir. Bilgisayarların anakartı üzerinde kurulu olan BIOS sistemi güncellenirken bir sorun yaşandığında BIOS'un var sayılan fabrika ayarlarına dönerek sorunu gidermek mümkün olur.

Lenovo cihazlar için FN ve F2 tuşlarını kombine ederek de BIOS menüsüne girilebilir. Oldukça pratik ve işlevsel bir şekilde kısayol tuşu ile BIOS'a ulaşmak mümkündür. Bilgisayarın şarj kablosu takılıyken diğer tanımla güç kablosu bağlıyken FN ve F2 tuşlarına aynı anda basılarak BIOS menüsüne girilir ve burada işlem yaparak bilgisayarın yaşadığı sorun düzeltilebilir.

BIOS sıfırlama: BIOS ayarları sıfırlama nasıl yapılır?BIOS sıfırlama: BIOS ayarları sıfırlama nasıl yapılır?


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