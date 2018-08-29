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Lenovo’dan 70 dolarlık tablet! Tab E7

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.08.2018 09:49 | Son Güncelleme

Takındığı agresif fiyat politikası sayesinde kısa sürede önemli bir pazar payına erişen Lenovo, 70 dolarlık yeni tablet modeli Tab E7 ile dikkat çekiyor.

Lenovo’dan 70 dolarlık tablet! Tab E7

Tablet sektörünün şu aralar hayli durgun olduğunu söyleyebiliriz. Akıllı telefonların ekran boyutunun büyümesi bu sektöre büyük darbe vurmuş durumda. Genel olarak bakıldığında tablet sektöründeki durgunluğun en büyük nedenini, akıllı telefonlardaki değişime bağlayabiliriz. Dolayısıyla bu sektördeki oyuncu sayısı da iyiden iyiye azalmış durumda. Hali hazırda tablet üreten firmalar da artık eskisi gibi senede birkaç model satışa sunmuyorlar.

Üretimin azaldığı sektörde, rekabet de haliyle azalmış durumda. Rekabetin azalması da ucuz fiyatlı tabletlerin raflardan silinmesine neden oldu. Dürüst olmak gerekirse, artık eskisi kadar fazla giriş segmentine hitap eden, ucuz fiyatlı tabletlerle karşılaşmıyoruz.

Neyse ki Lenovo gibi firmalar, hala bu seviyedeki müşteri kitlesini memnun edecek tabletler duyurmaya devam ediyor. Nitekim geçtiğimiz gün duyurulan Tab E7 modeli de bunlardan biri.

70 dolar gibi oldukça makul bir fiyattan satışa sunulan Lenovo TabE7, gücünü MediaTek tarafından üretilen MT8167 yonga setinden alıyor. Sistemini 1GB RAM ile destekleyen tablet, microSD destekli 16GB dahili depolama alanına sahip. 2750 mAh’lık bir pilden beslenen Tab E7 1200 x 600 piksel çözünürlüğünde 7 inçlik TFT LCD ekranla gelecek. Ana kamerası 2MP olan tabletin, selfie kamerası ise 0.3MP.

Android Go Oreo Edition kategorisinde bir ürün olan Tab E7, 70 dolarlık uygun fiyatıyla giriş seviyesindeki müşterilere göz kırpıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Lenovo Tab E7

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