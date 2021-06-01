Lenovo’dan rekor kar

Şirket çok iyi bir dördüncü çeyrek sonucu elde etti ve mali yıl için 60 milyar dolarlık gelir sınırını aşan bir kilometre taşına ulaştı. Kârlar da rekor seviyelerde gösterdi, bu da Lenovo markasının gelişiminde doğru yörüngede olduğunu gösteriyor.

Grubun işkollarında olağanüstü büyüme endeksleri kaydedildi ve bu durum şirket için sağlam bir görünümü yansıtıyordu. Aynı zamanda dayanıklılık, tutarlılık ve Grup genelinde sürdürülebilirliği sağlama becerisi gösterir. Lenovo Group, etkileyici ve rekor kıran finansal sonuçların yayınlanmasına neden olabilecek güçlü yetkinlik alanlarına çeşitlendirme yoluyla erişimini genişletmeye devam ediyor. Şirketin kurumsal stratejisi, Nesnelerin İnterneti, Altyapı ve Çözümlerde Akıllı uygulamalar ve teknoloji tercihini ifade eden 3S’dir. Şirket, ileriye doğru güçlü performansını sürdürmeyi ve teknoloji pazarındaki trendlerin yarattığı büyüme fırsatlarını keşfetmeyi umuyor.

Mali rakamlara yakından bakıldığında, Grubun gelir tahakkuklarında% 48 artışla 15.6 milyar $ ‘a ulaşıldı. Vergi öncesi karlarda% 392’lik büyük bir sıçrama, vergi sonrası karlarda% 512’lik bir artışla birlikte gözlemlendi ki bu bir rekor.