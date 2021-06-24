Lenovo, K13 Note adlı cihazını duyurdu

Cihazın özelliklerine gelirsek, Lenovo K13 Note, HD+ çözünürlüğe sahip 6,5 inç IPS LCD sahip. Cihazın önündeki su damlası çentiğine 8 MP selfie kamera yerleştirilmiş. Gövde plastikten yapılmış ve arkasında bir parmak izi tarayıcısı bulunuyor. 8 MP ultra geniş açılı kameranın yanında 48 MP ana kamera var. Kalan iki kamera da 2 MP çözünürlüğünde. İkisi, makro çekimler ve derinlik verileri için görev yapıyorlar.

İŞTE FİYATI

Snapdragon 460, microSD ile genişletilebilen 4GB RAM ve 128GB depolama ile cihaza destek veren sistem. Batarya tarafında 5.000 mAh pil karşımıza çıkıyor ve 10W şarj sağlıyor. Yazılım cephesi ise Android 11 tarafından karşılanıyor. 4 GB RAM/128 GB depolama alanına sahip model için fiyatlandırma 12.490 RUB (yaklaşık 170 dolar) olarak belirlendi.

Şimdilik daha fazla ayrıntı yok. Lenovo K13 Note, fiyat ve performans açısından kullanıcıları mutsuz etmeyebilir.

LENOVO K13 NOTE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,5 inç HD+, IPS LCD, 60 Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 460

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Ön Kamera: 8 MP

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Batarya: 5.000 mAh

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