Lenovo katlanır ekranlı telefon mu hazırlıyor?

Akıllı telefon sektörünün uzun süredir beklediği inovasyonlardan bir tanesi katlanabilen ekranlı cihazlar. Ekrana yerleşik parmak izi sensörü konusunda bu yıl somut adımlar atıldı ancak katlanır ekranlı cihazlardan bir süredir ses çıkmıyordu. Samsung, Huawei ve Lenovo markaları bu alandaki konseptleriyle gündeme geliyor olsa da henüz tüketicilerin ulaşabileceği bir cihaz ortaya çıkmamıştı.

Çin’in en popüler sosyal ağı Weibo üzerinde Lenovo tarafından yapılan paylaşım, firmanın bu yıl içerisinde yeni ve katlanabilen ekranlı bir akıllı telefonla tüketicilerin karşısına çıkabileceğini işaret ediyor.

Lenovo aslında 2016 yılında katlanır ekranlı tablet bilgisayar konsepti ile karşımıza çıkmıştı. Yani konunun asıl önemli tarafı söz konusu katlanabilen ekranlı telefonun satışa çıkacak olma iddiası. Çünkü bu hamle Samsung ve Huawei için büyük bir darbe olabilir. Diğer taraftan Lenovo’nun uzun süredir sessiz ve sakin kalmasının sebebi bu büyük hazırlık olabilir.

Kullanıcılara sabırla beklemelerini öğütleyen Lenovo, önümüzdeki ay söz konusu katlanabilen ekranlı cihazları ile karşımıza çıkabilir. Ancak henüz gündeme gelen cihazlara ilişkin bir görsel mevcut değil.

Peki siz katlanabilen ekranlı mobil cihazlar konusunda ne düşünüyorsunuz? Satın alacağınız bir sonraki mobil cihazın böyle bir özelliğe sahip olmasını ister miydiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz.

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