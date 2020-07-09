Lenovo Legion aldığı puanlar ile rekor kırıyor

Oyucu telefonu olacak olan Legion, bugün AnTuTu testinde görüntülendi. Telefon; AnTuTu testinin işlemci bölümünden 187.401 puan, GPU bölümünden 246.980 puan, RAM ve bellek bölümünden 114.314 puan, UX bölümünden ise 100.176 puan alıyor. Ortalama 648.871 puan alarak AnTuTu’da zirveye oynayan oyuncu telefonu, özellikleri ile ön plana çıkacak.

LENOVO LEGİON ÖZELLİKLERİ NELER?

Telefonda; Qualcomm’un Snapdragon 865 Plus yonga seti yer alacak. Grafik biriminde Adreno 650G kullanacak olan bu modelde tam tamına 16 GB LPDDR5 RAM bulunacak. UFS 3.1 depolama ile akıcı bir yazma/okuma deneyimi sunacak olan telefonun 512 GB’lık sürümü olacak.

Ekran tarafında FHD+ çözünürlüğü tercih edecek olan firma, 144 Hz tazeleme hızı ile PUBG Mobile, Fortnite ve Call of Duty: Mobile gibi rekabetçi oyunlarda farkını ortaya koyacak. Şimdilik telefonun tasarımı hakkında bilgi bulunmuyor. Ancak bu modelde mobil oyunlar için kontrolcü gibi aksesuarların da olacağını söyleyebiliriz.

2020’nin son çeyreğinde tanıtılacağını düşündüğümüz bu model, özellikle de 16 GB LPDDR5 RAM’i ile en baba amiral gemisi modeli performans konusunda sollayıp geçecek gibi görünüyor.

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