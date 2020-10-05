Lenovo Legion Duel sonunda Avrupa’da!

Akıllı telefon pazarındaki önemli isimlerden biri olan Lenovo kısa bir süre önce yeni oyun odaklı modelini satışa sunmuştu. Hem tasarımı hem de teknik özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken cihaz sonunda Avrupa’da da satışa sunuldu.

Dilerseniz telefonun Avrupa fiyatı ile ilgili detaylara geçmeden önce kısaca kullanıcılara sunduğu özellikleri hatırlayalım.

LENOVO LEGİON DUEL ÖZELLİKLERİ

Lenovo’nun oyun odaklı modeli Legion Duel’de Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 865+ yonga seti bulunuyor. Kullanıcıların tercihine göre 8GB, 12GB ve 16GB’lık 3 farklı RAM opsiyonu sunan telefonun dahili depolama alanı da minimum 128GB. Elbette dileyen kullanıcılar için 256GB ve 512GB’lık ikincil opsiyonlar da bulunuyor.

1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde 144 Hz yenileme hızına sahip HDR10+ destekli 6.65 inçlik AMOLED ekranla gelen telefonun bataryası ise 5000 mAh.

Telefonun arka yüzünde 64MP + 16MP’lik çift ana kamera kurulumu yer alıyor. Ön yüzde ise telefonun orta kısmından çıkan 20MP’lik pop-up kamerası mevcut. Kameranın orta kısma yerleştirilmesinin temel nedeni, bu kurulumun oyunlar için daha ideal olması.