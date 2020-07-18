Lenovo Legion hoparlörü ile meydan okuyor

Lenovo önümüzdeki günlerde oyun odaklı ilk telefon modeli olan Legion’u tanıtacak. Şimdiye kadar Lenovo Legion ile ilgili pek çok bilgi yayınlandı ya da sızdırıldı. Yani telefonun tasarımından tutun da teknik özelliklerine varana kadar pek çok detayına hakimiz.

Lakin yine de telefon hakkında henüz bilmediğimiz önemli ayrıntılar mevcut. Bunlardan birisi de hoparlör kalitesi.

Malum günümüzde akıllı telefonların pek çoğu ortalamanın üzerinde bir hoparlör performansına sahip. Lakin Lenovo yeni oyun canavarıyla bu standartları yerle bir edecek.

Lenovo’nun yetkili isimleri tarafından yapılan açıklamaya göre, Legion hoparlör kalitesi ile piyasadaki rakiplerinin çok ilerisinde olacak. Hatta yetkililer, Legion’un en güçlü hoparlöre sahip akıllı telefon olacağını da iddia ediyorlar.

Dilerseniz Legion’un hoparlör kalitesini göstermek için yayınlanan kısa videoya aşağıdan göz atabilirsiniz.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Lenovo Legion Qualcomm’un yeni geliştirdiği Snapdragon 865+ yonga seti ile gelecek. Hali hazırda piyasada bu yonga setini kullanan herhangi bir model bulunmuyor. Yani Lenovo elini biraz çabuk tutarsa bu alanda da bir ilke imza atabilirler.

Bu ay içerisinde tanıtılacak olan Legion’un ne zaman satışa sunulacağı ise henüz kesinlik kazanmış değil.

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