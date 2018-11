Lenovo Tab E7 : Bütçe dostu tablet

4 çekirdekli işlemci

Tablet, MediaTek’in 1.3GHz’a kadar hız sunan 4 çekirdekli işlemcisiyle geliyor. Bunun yanında 1GB RAM ve 8GB dahili hafızası var. Bu hafızanın da yaklaşık 3.5GB’lık dilimini kullanabiliyorsunuz. Ki bu haliyle pek kullanışlı bir tablet olmuyor. İsterseniz microSD kart da takabiliyorsunuz.

Tahmin edeceğiniz üzere bu ürünü oyun oynamak için tercih etmemelisiniz. Tabii ufak çapta, görsel anlamda güç istemeyen bazı oyunları açabilirsiniz, ama asıl hedefiniz internette sörf ya da küçük çocuğunuz için eğlenceli videolar gibi şeyler olmalı. 802.11 /b/g/n Wi-Fi özelliği olan tablet, Wi-Fi bağlantı tarafında da iddialı değil.

Lenovo Tab E7’de Android 8.1 işletim sistemi ve Google’ın daha az mobil veri ve daha az sistem gücü kullanımına yönelik olarak hazırladığı “Go” ek isimli uygulamalar yer alıyor. YouTube Go, Maps Go ve Asistan Go gibi.

Kameralar size nostaljinin devamını yaşatabilir

Cihazın arka tarafında 2, ön tarafında da 0.3MP değerde kamera yer alıyor. Arka kamera ile 720p, ön kamerayla da 480p değerde videolar çekebiliyorsunuz. Açıkçası kameraların arayüzleri pek kullanışlı değil ve tahmin edeceğiniz üzere çekim kaliteleri de iyi değil. Yine de, hiç yoktan iyidir diyebiliriz.