Lenovo Tab E7 : Bütçe dostu tablet

Lenovo Tab E7, 10.35mm kalınlıkta ve 272 gram ağırlıkta. Bir şeyler okurken ve izlerken ürünü tek elde rahatlıkla tutabiliyorsunuz. Bu, özellikle toplu taşıma araçlarında rahat kullanım için tercih edilebilecek bir özellik.
7 inch değerde ekranı bulunan tabletin arka kısmı pürüzlü plastik malzemeyle kaplanmış. Sağ yan tarafında fiziksel tuşları yer alırken sol yan tarafında da microSD kart haznesi yer alıyor. Kısacası Lenovo Tab E7, tek elde kullanıma uygun, ama öte yandan iddiasız bir tasarıma sahip.
7 inch ekran demişken…
Lenovo, bu tabletinde 1024×600 çözünürlüklü, 5 parmak desteği sunan multi-touch ekran teknolojisi kullanıyor. Ekranı pek beğenmedik açıkçası. Farklı açılardan bakıldığında net görüntülerle karşılaşmanız cidden zor. Hele dış mekanda, güneş ışığı altında kullanmaya çalışırsanız görüntü belirginliği daha da düşüyor. Öte yandan, dokunuşlara verdiği tepkiler de pek hızlı değil. Daha çok “basmatik” de diyebiliriz. Yine de, Facebook ve YouTube’da yayınlanan ilginç videoarı takip etmeniz için fena değil. Bildiğiniz üzere çoğu dikkat çekici videonun görüntü kalitesi pek iyi olmuyor zaten.
4 çekirdekli işlemci
Tablet, MediaTek’in 1.3GHz’a kadar hız sunan 4 çekirdekli işlemcisiyle geliyor. Bunun yanında 1GB RAM ve 8GB dahili hafızası var. Bu hafızanın da yaklaşık 3.5GB’lık dilimini kullanabiliyorsunuz. Ki bu haliyle pek kullanışlı bir tablet olmuyor. İsterseniz microSD kart da takabiliyorsunuz.
Tahmin edeceğiniz üzere bu ürünü oyun oynamak için tercih etmemelisiniz. Tabii ufak çapta, görsel anlamda güç istemeyen bazı oyunları açabilirsiniz, ama asıl hedefiniz internette sörf ya da küçük çocuğunuz için eğlenceli videolar gibi şeyler olmalı. 802.11 /b/g/n Wi-Fi özelliği olan tablet, Wi-Fi bağlantı tarafında da iddialı değil.
Lenovo Tab E7’de Android 8.1 işletim sistemi ve Google’ın daha az mobil veri ve daha az sistem gücü kullanımına yönelik olarak hazırladığı “Go” ek isimli uygulamalar yer alıyor. YouTube Go, Maps Go ve Asistan Go gibi.
Kameralar size nostaljinin devamını yaşatabilir
Cihazın arka tarafında 2, ön tarafında da 0.3MP değerde kamera yer alıyor. Arka kamera ile 720p, ön kamerayla da 480p değerde videolar çekebiliyorsunuz. Açıkçası kameraların arayüzleri pek kullanışlı değil ve tahmin edeceğiniz üzere çekim kaliteleri de iyi değil. Yine de, hiç yoktan iyidir diyebiliriz.
Son sözlere gelirken…
Cihazda 2750mAh pil yer alıyor ve tek şarj ile normal kullanımda bir günü çıkarabilirsiniz.
Lenovo Tab E7, tek elde kullanıma uygun, güncel ve ekonomik kullanıma yönelik Android yapısıyla “düşük beklentileri olan kullanıcıların” tercih edebileceği bir tablet modeli. Ülkemizde 450-500 TL arasında satış fiyatları bulunuyor.
Yine de, bütçenizi biraz daha artırarak daha kullanışlı tablet modelleri alabilirsiniz. Samsung’un giriş seviyesinde pek çok tableti bulunuyor. Öte yandan, ikinci el olarak iPad modellerine de göz atabilirsiniz.
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