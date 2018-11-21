Lenovo Tab E7 : Bütçe dostu tablet

Lenovo Tab E7, 10.35mm kalınlıkta ve 272 gram ağırlıkta. Bir şeyler okurken ve izlerken ürünü tek elde rahatlıkla tutabiliyorsunuz. Bu, özellikle toplu taşıma araçlarında rahat kullanım için tercih edilebilecek bir özellik.

7 inch değerde ekranı bulunan tabletin arka kısmı pürüzlü plastik malzemeyle kaplanmış. Sağ yan tarafında fiziksel tuşları yer alırken sol yan tarafında da microSD kart haznesi yer alıyor. Kısacası Lenovo Tab E7, tek elde kullanıma uygun, ama öte yandan iddiasız bir tasarıma sahip.

7 inch ekran demişken…

Lenovo, bu tabletinde 1024×600 çözünürlüklü, 5 parmak desteği sunan multi-touch ekran teknolojisi kullanıyor. Ekranı pek beğenmedik açıkçası. Farklı açılardan bakıldığında net görüntülerle karşılaşmanız cidden zor. Hele dış mekanda, güneş ışığı altında kullanmaya çalışırsanız görüntü belirginliği daha da düşüyor. Öte yandan, dokunuşlara verdiği tepkiler de pek hızlı değil. Daha çok “basmatik” de diyebiliriz. Yine de, Facebook ve YouTube’da yayınlanan ilginç videoarı takip etmeniz için fena değil. Bildiğiniz üzere çoğu dikkat çekici videonun görüntü kalitesi pek iyi olmuyor zaten.