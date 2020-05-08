Lenovo ThinkBook 13s inceleme altında

15.9mm kalınlıktaki cihaz, yaklaşık 1.5 kilo ağırlıkta. Üzerinde Dolby Audio destekli stereo hoparlörler yer alıyor, ki burada Harman ile hareket edilmiş. Ürün, bir şeyler izlerken ya da görüntülü görüşmeler yaparken, bir kulaklığa ya da hoparlöre ihtiyaç duymadan iyi seviyede işitsel detayları almanıza yardımcı oluyor.
Cihazın alt kısmında yer verilen ızgara tasarım ise, uzun süreli kullanımlarda cihazın fazla ısınmasını önlüyor ve sıcak havayı tahliye edebiliyor. Tabii kullandığınız zemine göre bu ızgaraların tamamen kapanmamasına dikkat etmelisiniz.
Laptop’un etrafındaki bağlantılara baktığımızda, pek çok detay görüyoruz. Bir tane USB-TypeC, 2 tane USB 3.1, bir tane 3.5mm kulaklık girişi noktası ve bir tane de HDMI 1.4b bağlantı noktası yer alıyor. Açıkçası gözlerim kart okuyucusunu da aramadı değil.
Lenovo ThinkBook 13s, 13.3 inç değerde IPS ekrana sahip. FHD çözünürlük sunan bu ekran, yansımalara karşı önlemler sunarken bir yandan da Dolby Vision teknolojisi sayesinde daha doygun renkler ve daha net detaylar sunabiliyor. Genel olarak ekran çerçeve oranı da başarılı, ki 5.5mm’lik bir değerden söz edebiliriz.
Ürün, metalik bir görünüme sahip ve Lenovo’nun belirttiğine göre dış yüzey tasarımından şasi tasarımına kadar pek çok sağlamlık testinden geçmiş ve uzun süreli sorunsuz kullanım için ideal bir ürün. Tabii burada hem iç hem de dış mekân kullanımlarından söz ediyoruz.
Klavye tasarımına baktığımızda, test için elimize ulaşan ürünün klavyesi Türkçe değildi.
Ayrıca yön tuşları ve Enter tuşu da ufak tasarlanmış. Bu, en azından bir süreliğine, alışana kadar kullanım tarafında can sıkıcı sonuçlar doğurabilir. Öte yandan, dokunmatik pad de bazen tıklamaları algılamakta zorlanabiliyor. Bu da yumuşak ve akıcı kullanım deneyimi baltalıyor. Ek olarak, istenirse klavye tarafında zemin aydınlatma sistemi de tercih edilebilir.
Cihazda Intel i5-8265U 1.6GHz değerde işlemci bulunuyor. Buna ek olarak 8GB RAM ve 256GB SSD depolama mevcut. Windows 10 Pro işletim sistemiyle gelen cihaz, haliyle 256GB’lık depolamanın bir kısmını sistem dosyaları için ayırıyor. Bu sebeple uzun süreli kullanıma yönelik olarak 256GB depolama pek yeterli görünmüyor. Ekran kartı tarafında ise, entegre Intel UHD 620 grafik yongası var.
Lenovo ThinkBook 13s, özellikle ofis dosyaları, internet üzerinden gerçekleştireceğiniz görüntülü görüşmeler (ki çerçevenin üst kısmında 1MP kamerası da var), internet üzerinden yapacağınız araştırmalar için ideal bir çözüm. İş ve okul dünyası için tercih edilebilecek bir seçenek. Video oyun tarafında ve güçlü programlar tarafında ise doğru çözüm olduğunu söylemek güç. Yine de, güncel olmayan pek çok oyunu düşük grafik detaylarıyla oynama şansınız var.
Photoshop gibi grafik – tasarım programlarını kullanabiliyorsunuz, ofis programları zaten performanslı çalışıyor. Yine internet tarafına gelecek olursak, Wi-Fi AC desteği sayesinde zaten performanslı bir kablosuz deneyim var. Burada tabii ki ev ya da ofisinizdeki internet bağlantı performansı da önemli.
Bu bölüme şunları da eklemeden geçmeyelim. Lenovo, teknik detaylar tarafında Core i7 işlemci, 16GB RAM, 512GB SSD ve AMD Radeon 540X grafik kartı gibi seçenekleri de sunuyor. Tabii bunların hepsi fiyata etki edecek unsurlar.
Ürün, ince uçlu adaptör yardımıyla şarj ediliyor. Açıkçası daha ufak boyutta ve kolay kullanım sunabilen bir adaptörün olmasını tercih ederdim. Bu sayede yanımda taşıması da daha kolay olurdu. Yine de, Lenovo’nun pil ömrü tarafında iyi iş çıkardığını söylemem gerekiyor. Ürün, tek şarj ile yoğun kullanımda 8-9 saatlik deneyim sunabiliyor, ki bu da bir tam iş günü ya da bir tam okul günü demek. Dolayısıyla çoğu kez yanınızda bir adaptör bulundurmadan da hareket edebilirsiniz demek.
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