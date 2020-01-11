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  4. Lenovo, ThinkPad X1 Fold ile karşımıza çıktı!

Lenovo, ThinkPad X1 Fold ile karşımıza çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.01.2020 09:53 | Son Güncelleme

Akıllı telefonların katlanabilmesine daha yeni alışmışken, teknoloji devi Lenovo, karşımıza katlanabilir bilgisayarı ile çıktı. Lenovo, dünyanın ilk katlanabilir ekranlı bilgisayarı olan ThinkPad X1 Fold‘u CES 2020 etkinliğinde resmen tanıttı.

Lenovo, ThinkPad X1 Fold ile karşımıza çıktı!

ThinkPad modelinde kullanılan malzemeler arasında hafif metal ve karbon fiber karışımı yer alıyor. Modelin kapak kısmında ise deri folyo kullanılıyor. ThinkPad markasından beklenen dayanıklılığı ve güvenilirliği sunan ThinkPad X1 Fold, 13.3 inçlik OLED ekranla sunuluyor. Model 1 kilodan daha düşük bir ağırlığa sahip.

Buna ilave olarak kullanıcıların ihtiyaçlarına göre diledikleri zaman rahat bir şekilde tablet ekranı formatından tam düz ekran formatına geçmelerine olanak sağlıyor. Windows 10x ile çalışacak olan bilgisayarın henüz işlemci, depolama ve RAM konusunda nasıl seçenekler sunacağı bilinmiyor.

X1 Fold modeli, Lenovo’nun yakın zaman önce duyurduğu Motorola RAZR cep telefonu modelini de kapsayan katlanabilir ekranlı gelecek konusundaki taahhüdünü yerine getirdiği ürünlerden yalnızca biri.

Katlanabilir bilgisayar X1 Fold’un 2020’nin ortalarında satışa sunulması bekleniyor. Ancak şimdilik bu modelin fiyat bilgisi maalesef ki bulunmuyor. Ancak OLED ekran ve katlanabilir yapıyı düşünecek olursak bu modelin 2.500 dolardan ucuz olmayacağını söyleyebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
Lenovo ThinkPad X1 Fold

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