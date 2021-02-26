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Lenovo, Weibo aracılığıyla bir sonraki oyun telefonunu açıkladı

26.02.2021 09:14 | Son Güncelleme:
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Lenovo, Weibo aracılığıyla bir sonraki oyun telefonunu açıkladı

Weibo’daki gönderisinde Lenovo Genel Müdürü Chen Jin, telefonun özelliklerle dolu olacağını ve en iyi oyun deneyimini elde etmek için hiçbir şeyden ödün vermeyeceğini söylüyor. Ayrıca telefonun geliş tarihi için de bahar dönemine söz verdi.

Marka, geçtiğimiz yıl sadece tek bir akıllı telefon çıkardı. Çinli firma nihayet yeni hamlesini ise yaptı. Lenovo, Weibo aracılığıyla bir sonraki oyun telefonunu açıkladı. Teaser görüntüler soğutmanın cihazın merkezinde yer alacağını ve cihazın Legion serisinin bir parçası olacağını ortaya koyuyor.

BU ÖZELLİKLER LENOVO LEGİON PRO 2'YE AİT OLABİLİR

Paylaşım Lenovo Genel Müdürü Chen Jin tarafından yapıldı. Yeni cihaz Lenovo Legion Pro 2 adını taşıyabilir. Cihazın, bir oyun amiral gemisi olarak, en yeni Snapdragon 888 yonga setine sahip olması bekleniyor. Cihaz muhtemelen 16GB’a kadar LPDDR5X RAM ile gelecek. Sızıntı haberin ortaya koyduğu gibi, cihaz yerleşik veya takılabilir bir aksesuar olan bir tür aktif soğutmaya sahip olacaktır. Markanın ilk cihazı düşünüldüğünde, yeni modelin en az 144Hz yenileme hızına ve 5.000mAh bataryaya sahip bir AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor.

LENOVO LEGİON PRO ÖZELLİKLERİ

Orijinal Lenovo Legion Pro, şirketin ilk oyun telefonu olarak temmuz sonunda piyasaya sürüldü. 144 Hz yenileme hızı ve HDR10 + desteği ile 6,65 inç AMOLED ekrana sahip. Aynı zamanda 2.340 x 1.080 piksel çözünürlüğe sahip. Cihazın ekranın altında, 1 x 3,09GHz Kyro 585 çekirdekli ve 3 x 2,42 GHz Kyro 585 çekirdekli ile 4 x 1,8 GHz Kyro 585 Qualcomm Snapdragon 865+ işlemci yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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