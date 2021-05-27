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Lenovo Xiaoxin Pad Plus resmi olarak tanıtıldı

27.05.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerçekleştirilen lansmanda Lenovo bazı yeni ürünlerini tanıttı. Bunlardan biri de daha önce duyurduğu Xiaoxin Pad Plus tableti oldu.

Lenovo Xiaoxin Pad Plus resmi olarak tanıtıldı

Xiaoxin Pad Plus, tüm kenarlarında eşit kalınlıkta olmak üzere orta boyutlu çerçevelere sahip. Tablet, 11 inç LCD 2K (2000 x 1200) ekran ile geliyor. Tablette parmak izi tarayıcısı bulunmadığından, ön tarafta yüz tanıma kilidi destekli bir 8MP ToF sensörü var. Arkada 13 MP otomatik odaklamalı bir kamera ve bir LED flaş bulunuyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tablet, Snapdragon 750G işlemciden güç alırken, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuyor. Daha fazla depolama alanı eklemek için bir MicroSD kart yuvası da yer alıyor.

Lenovo'nun tableti, Android 11 tabanlı ZUI 12.5 ile birlikte geliyor ve Mart 2021 güvenlik yamasıyla birlikte geliyor. Cihazın içinde 7.700 mAh batarya var ve Quick Charge 3.0 desteği bulunuyor. Tablet, bir Type-C 3.1 bağlantı noktası aracılığıyla ve ayrıca yatay moddayken alttaki dört pogo pini aracılığıyla şarj oluyor. Bu pogo pimleri, tablet için tasarlanmış klavyeye de bağlanabilme özelliğine sahip.

Xiaoxin Pad Plus, dört adet 1.5W JBL hoparlöre ve surround ses için Dolby Atmos’a sahip. Ayrıca çift bantlı Wi-Fi ve Bluetooth 5.1 desteği sunuluyor, ancak tablet SIM yuvası olmadığı için 5G’yi desteklemiyor.

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Lenovo, Xiaoxin Pad Plus’a 312 dolar fiyat etiketi koydu. Bu, benzer özelliklere sahip 795 dolarlık Samsung Galaxy Tab S7 FE’den çok daha ucuz. Samsung’un kendi tableti 5G’ye ve önemli ölçüde daha büyük bir bataryaya sahip. Ayrıca, bir kalemle birlikte geliyor. Tablet, 4GB RAM ve 64GB depolama alanı sunuyor.

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