Lenovo Xiaoxin Pad Plus resmi olarak tanıtıldı

Xiaoxin Pad Plus, tüm kenarlarında eşit kalınlıkta olmak üzere orta boyutlu çerçevelere sahip. Tablet, 11 inç LCD 2K (2000 x 1200) ekran ile geliyor. Tablette parmak izi tarayıcısı bulunmadığından, ön tarafta yüz tanıma kilidi destekli bir 8MP ToF sensörü var. Arkada 13 MP otomatik odaklamalı bir kamera ve bir LED flaş bulunuyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tablet, Snapdragon 750G işlemciden güç alırken, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuyor. Daha fazla depolama alanı eklemek için bir MicroSD kart yuvası da yer alıyor.

Lenovo'nun tableti, Android 11 tabanlı ZUI 12.5 ile birlikte geliyor ve Mart 2021 güvenlik yamasıyla birlikte geliyor. Cihazın içinde 7.700 mAh batarya var ve Quick Charge 3.0 desteği bulunuyor. Tablet, bir Type-C 3.1 bağlantı noktası aracılığıyla ve ayrıca yatay moddayken alttaki dört pogo pini aracılığıyla şarj oluyor. Bu pogo pimleri, tablet için tasarlanmış klavyeye de bağlanabilme özelliğine sahip.

Xiaoxin Pad Plus, dört adet 1.5W JBL hoparlöre ve surround ses için Dolby Atmos’a sahip. Ayrıca çift bantlı Wi-Fi ve Bluetooth 5.1 desteği sunuluyor, ancak tablet SIM yuvası olmadığı için 5G’yi desteklemiyor.