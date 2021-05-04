Lenovo yeni şarj cihazını gün yüzüne çıkardı

Lenovo YOGA CC130, YOGA CC65’e benzer bir tasarım kullanmış. Bununla birlikte, bu modeldeki maksimum çıkış gücü, YOGA CC65’in iki katı olan 130W ile sınırları zorluyor. Şarj adaptörü siyah ve beyaz renk olmak üzere iki alternatif sunuyor.

İŞTE ÖZELLİKLERİ

YOGA CC130 şarj cihazı, tek bir bağlantı noktasının maksimum 100W güç çıkışı sağladığı iki USB-C bağlantı noktasıyla donatılmış. Öte yandan, şarj cihazı, iki bağlantı noktası kullanımdayken 130W’lık bir kümülatif güç üretiyor. Bu, aynı anda cep telefonlarını ve dizüstü bilgisayarları şarj etmeye uygun bir hale getiriyor.

YOGA CC65 şarj cihazı ayrıca çift USB-C arayüz tasarımına sahip. YOGA CC65 şarj cihazı, iki USB-C bağlantı noktasıyla donatılmış. İlk bağlantı noktası maksimum 18W çıkışı desteklerken, ikinci USB-C bağlantı noktası maksimum 65W çıkışı destekliyor. Bu nedenle, çift bağlantı noktaları aynı anda maksimum 18W + 45W kullanılmış.

YOGA CC65 şarj cihazı, daha düşük güç dönüştürme kaybı ve sıcaklık kontrol seviyesi sağlayan GaN hızlı şarj teknolojisini kullanıyor. Şarj cihazı ayrıca 0,075 L hacme ve 103 g ağırlığa sahip. Bu 130W modeli, aynı şekilde GaN teknolojisini kullanmış.