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Lenovo, yeni üst düzey tablet cihazını resmen tanıttı

08.05.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Markanın resmi Weibo tanıtıcısında belirtildiği gibi, Lenovo Pad Pro 2021 cihazının HDR10 ve DolbyVision destekli 90Hz OLED ekrana sahip olduğu onaylandı.

Lenovo, yeni üst düzey tablet cihazını resmen tanıttı

Lenovo, geçtiğimiz ay Çin’de Windows ile çalışan yeni cihazları duyurduğu bir etkinlik düzenledi. Birçoğu Çinli teknoloji devinin yeni Android tabletleri duyuracağını ummuştu ama öyle olmadı. Şimdi, Xiaoxin Pad Pro 2021 olarak piyasaya sürülecek olan tabletlerden biri için teaser yayınladı.

Cihaz ekranı 600 nit parlaklık kapasitesine sahip olacak, göz güvenliği için TÜV Rheinland sertifikası taşıyacak ve 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip olacak. Lenovo Pad Pro 2021 ayrıca Snapdragon 870 yonga setinden güç alacak ve ARM işlemciler için Windows 10’un değiştirilmiş bir sürümünü çalıştıracak.

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Teaser görüntüleri, Pad Pro 2021’in modern bir iPad Pro’ya benzer bir görünüme sahip olduğunu doğruluyor. Ön tarafa bakan tek bir kamerayı, dörtlü hoparlör çıkışını, bir microSD kart yuvasını gizleyen ince çerçevelere sahiptir ve gömülü parmak izi tarayıcıya sahip bir güç düğmesi sunabilir. 

Xiaoxin Pad Pro 2021, 8GB RAM, 128GB depolama alanına sahip olacak ve kutudan çıkar çıkmaz Android 11 tabanlı ZUI 12.5 çalıştıracak. Ayrıca, uyumlu tabletler ve telefonlar arasında çok ekranlı bir işbirliği olan Lenovo One için de desteğe sahip olacak. Şimdilik cihaz hakkında bilinenler bunlardan ibaret.

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