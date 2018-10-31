Lenovo Z5 Pro kamera özellikleri açıklandı

Lenovo’nun uçtan uca çentiksiz tam ekran tasarımına sahip yeni amiral gemisi modelini tanıtmasına artık saatler kalmış durumda. Lenovo Z5 Pro da aynı Xiaomi Mi Mix 3 ya da Vivo Find X gibi uçtan uca ekrana ve kızaklı bir sisteme sahip olacak.

Lenovo’nun yeni amiral gemisi modeli teknik özelliklerinden ziyade tasarımıyla dikkat çekecek. Malum son dönemde uçtan uca tam ekrana sahip modellerin sayısında önemli bir artış gözlenmekte. Artık üreticiler çentikli tasarım çizgisini de bir kenara bırakmış durumdalar.

Uçtan uca ekrana sahip telefonlar oldukça şık bir çizgiye sahip olsalar da telefonun ön kamerasının kızak yardımıyla kasa içerisine gizlenmiş olması, bazı kullanıcılar tarafından pek hoş karşılanmıyor. Fakat mevcut teknolojik şartlarda bu kameraları ekranın altına gizlemek gibi bir opsiyon da bulunmuyor.

Dolayısıyla Lenovo Z5 Pro modelinde de ön kameralar kızak yardımıyla kasa içerisine gizlenmiş olacak gelecek. Telefonun arka tarafında ise 24 MP + 16 MP’lik AI destekli çift ana kamera modülü yer alacak. Konu hakkında yayınlanan görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.

Paylaşılan görselde Z5 Pro’nun gece çekim performansına da yer verilmiş. Ayrıca ön tarafa bakan çift selfie kamerası da dikkatlerden kaçmıyor.

Sonuç olarak Z5 Pro hakkındaki tüm detayları 1 Kasım’da öğrenmiş olacağız. Şimdilik beklemedeyiz.

Çentiksiz tam ekranlı akıllı telefonlar

