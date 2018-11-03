Lenovo Z5 Pro uçtan uca ekranıyla dikkatleri topluyor

Çerçevesiz telefonlar günümüzün en popüler tasarımlarından birisi ancak bu konudaki rekabet her geçen gün artıyor. Firmalar ekran/gövde oranını artırmak için çentik, su damlası çentiği gibi farklı tasarımlara yönelseler de daha sık görmeye başladığımız bir tasarım var. Xiaomi Mi Mix 3, Oppo Find X ve Honor Magic 2 gibi cihazlarda da rastladığımız kızaklı mekanizma, Lenovo’nun da tercihlerinden olmuş.
Bu bağlamda kamera, sensörler ve ahizenin yer aldığı üst kısım yalnızca gerekli olduğunda yerinden çıkarak normal kullanımda neredeyse tamamen çerçevesiz bir deneyimle bizi karşılaştırıyor. Nitekim Samsung üretimi 6.4 inçlik Full HD+ bir ekranla beraber keyifli multimedya deneyimi yaşanacağını söylemek mümkün.
İddialı çerçevesiz tasarımı bir kenara bıraktığımızda teknik özelliklerin de oldukça iddialı olduğunu görüyoruz. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 710 yongasetinden alan Z5 Pro, 6 GB RAM ve 64/128 GB’lık depolama alanıyla desteklenmiş. Maalesef microSD kart girişi yok. Ürünün sevilecek özelliklerinden bir diğeri de ekrana entegre parmak izi okuyucusu.
Lenovo’nun yeni telefonu arkada iki ve önde iki olmak üzere toplamda dört kameraya sahip. Arka ana kamera, 16 MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram açıklığına sahipken, ikincil kamera 24 MP çözünürlüğüne sahip. Her iki sensör de Sony yapımı (IMX576 ve IMX519). Ön tarafa döndüğümüzde ise yüz tanıma sistemiyle desteklenen 16 + 8 MP‘lik bir sensör çifti görüyoruz.
3350 mAh batarya, Android Oreo tabanlı yapay zeka destekli ZUI 10 arayüz ve Type-C portu gibi diğer özelliklere sahip Lenovo Z5 Pro’nun fiyatı ise 1998 CNY’den (yaklaşık 290 dolar) başlıyor.
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