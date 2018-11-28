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Lenovo Z5s nasıl olacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.11.2018 09:08 | Son Güncelleme

Lenovo’nun Snapdragon 8150 yonga seti ile gelecek olan yeni amiral gemisi Lenovo Z5s, TENAA’da görüntülendi. Lenovo Z5s’in tasarımı ve diğer özellikleri haberimizde.

Lenovo Z5s nasıl olacak?

Android telefon pazarına bir ara güzel bir giriş yapan ancak son dönemde ürettiği telefonlardan dolayı piyasadan silinmeye başlayan Lenovo, bu kötü gidişata bir son vermeye hazırlanıyor. Lenovo’nun bugün Qualcomm’un 2019 yılı amiral gemisi modellerine güç verecek olan Snapdragon 8150 yonga seti ile çalışan telefonu ortaya çıktı.

Lenovo Z5 ailesinin yeni üyesi olacak olan Z5s, Snapdragon 8150 yonga seti ile üst seviye bir Android deneyimi sunacak. TENAA’da görüntülenen ve L78071 model numarasına sahip olan telefon 6.3 inç büyüklüğünde ekran ile gelecek.

3.210 mAh’lık bataryadan beslenecek olan telefonda 3 arka kamera kurulumu yer alacak. 156.7 x 74.5 x 7.8 mm boyutlarındaki Z5s’in kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkması bekleniyor.
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Lenovo’nun üst segment yarışına tekrardan dahil olması sevindirici bir haber. Üst segmentte yalnız kalan firmalar tekelleşmeyi avantaja çevirip telefon için 1.000 dolar gibi akıl almaz fiyatlar istemeye başlamıştı.

Umarız bu tip girişimler başarılı olur ve dev firmalar rekabet için fiyatları makul seviye olan 600 ila 700 dolar seviyesine geri çeker.

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Anahtar Kelimeler:
Lenovo akıllı telefon

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