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Lens kullananlar dikkat! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.07.2020 12:36 | Son Güncelleme

Miyoplar, hipermetroplar ve astigmatlar... Görme problemi ne olursa olsun, bu sorunları yaşayanlar için günlük yaşam zor bir hal alabiliyor. Sağlıklı gözlere sahip olmayan kişiler ise çareyi gözlük veya kontakt lens takmakta buluyor. Peki, kontakt lense olan talep her geçen gün artarken doğru bir kullanım nasıl sağlanır? Lens kullananların dikkat etmesi gerekenler neler? Detaylar yazımızda.

Lens kullananlar dikkat! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...

Uzağı görmekte zorluk çekiyorsanız sinemada film izlerken alt yazı okumak ya da size uzaktan el sallayan kişinin kim olduğunu anlamak oldukça yorucu olabilir. Yakını göremezken kitap okumaya veya akıllı telefondan oyun oynamaya çalışmak da benzer şekilde. Üstelik astigmatınız da varsa gününüzün büyük bir kısmını "bir şeyleri görmeye çalışarak" geçiriyor olabilirsiniz. Neyse ki kontakt lensler uzağı ya da yakını çok daha net bir şekilde görmenizi sağlar ve hayatınızı oldukça kolaylaştırır. Önemli olan göz sağlığınız için bu lensleri nasıl kullanmanız gerektiğini bilmek.

LENS KULLANANLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Kontakt lensinizi mutlaka göz doktoruna danışarak almalısınız.

Hali hazırda göz numaranızı biliyor olsanız bile bir optik mağazasına gidip "1.25 miyopum, bana bir kutu lens verebilir misiniz?" diyemezsiniz. Çünkü size uygun lens için detaylı bir muayeneden geçmeniz gerekir. Göz numarası, çapı, göz yapınızın kontakt lens kullanmaya elverişli olup olmaması gibi birçok kriter varken doğru lensi yalnızca bir göz doktoru yardımıyla bulabilirsiniz. Üstelik lensinizin günlük mü yoksa aylık mı olacağına da yine doktor karar verir.

Kontakt lensinizi takarken ve çıkarırken ellerinizin temiz olduğundan emin olmalısınız.

Göz sağlığınızı tehlikeye atmak istemiyorsanız lens kullanırken ellerinizin temizliğine özen göstermeniz gerekir. Yoksa ellerinizdeki bakterilerin kontakt lensinize, oradan da gözünüze taşınmasına sebep olabilirsiniz. Bu durumun önüne geçmek için hem lensinizi takmadan hem de çıkarmadan önce ellerinizi sabunlu suyla güzelce yıkayın. Ardından bir kağıt havluyla kurulayın ve başka herhangi bir şeye temas etmeden lensinizi takın veya çıkarın.

Uyumadan önce kontakt lensinizi mutlaka çıkarmalısınız.

Günlük veya aylık fark etmeksizin uyku öncesinde lensinizi çıkarmanız gerekir. Optik mağazasındaki çalışan ya da arkadaşlarınız lenslerinizi günlerce hiç çıkarmadan kullanabileceğinizi iddia etse de göz doktorunuz tam tersini söyleyecektir. Üstelik, uyumasanız bile lensi uzun süre kullanmak özellikle alışma aşamasında gözlerinizi yorabilir. Bu sebeple lens kutusunu ve solüsyonunu yanınızda taşımak, rahatsız hissettiğiniz anlarda hayat kurtarıcı olabilir.

Kontakt lensinizi çıkarmadan duşa, havuza veya denize girmemelisiniz.

Lensinizin güvenle temas etmesine izin verebileceğiniz tek şey tarihinin geçmediğinden emin olduğunuz lens solüsyonudur. Bunun haricinde musluktan akan su, havuz veya deniz suyu kontakt lensiniz için yeterince steril değildir. Bazı parazitlerin veya bakterilerin gözünüzü mesken edinmesi önlemek ve göz sağlığınızı korumak istiyorsanız lens kullanırken bu konuda da dikkatli olmalısınız.

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