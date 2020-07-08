Lens kullananlar dikkat! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...

Uzağı görmekte zorluk çekiyorsanız sinemada film izlerken alt yazı okumak ya da size uzaktan el sallayan kişinin kim olduğunu anlamak oldukça yorucu olabilir. Yakını göremezken kitap okumaya veya akıllı telefondan oyun oynamaya çalışmak da benzer şekilde. Üstelik astigmatınız da varsa gününüzün büyük bir kısmını "bir şeyleri görmeye çalışarak" geçiriyor olabilirsiniz. Neyse ki kontakt lensler uzağı ya da yakını çok daha net bir şekilde görmenizi sağlar ve hayatınızı oldukça kolaylaştırır. Önemli olan göz sağlığınız için bu lensleri nasıl kullanmanız gerektiğini bilmek.

LENS KULLANANLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Kontakt lensinizi mutlaka göz doktoruna danışarak almalısınız.

Hali hazırda göz numaranızı biliyor olsanız bile bir optik mağazasına gidip "1.25 miyopum, bana bir kutu lens verebilir misiniz?" diyemezsiniz. Çünkü size uygun lens için detaylı bir muayeneden geçmeniz gerekir. Göz numarası, çapı, göz yapınızın kontakt lens kullanmaya elverişli olup olmaması gibi birçok kriter varken doğru lensi yalnızca bir göz doktoru yardımıyla bulabilirsiniz. Üstelik lensinizin günlük mü yoksa aylık mı olacağına da yine doktor karar verir.