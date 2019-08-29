Leo bebek 20 gün sonra yatağına kavuştu

Özel bir hastanede Onur ve Cemran Dalgıç çiftinin bebeği olarak dünyaya gelen ve kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilmesi gerektiği tespit edilen Leo Dalgıç, 10 Ağustos'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Bakanlığın ambulans uçağıyla İstanbul'a götürüldü.

Leo'nun ilk defa evlerine geldiğini anlatan baba Dalgıç, şunları kaydetti:

"Oğlumuz yatağına kavuştu, yuvamız onunla tamamlandı. Aslında Leo bugün tamamen doğdu. O kadar uykusuz ve yorgun süreçler geçirdik ki oğlumuzu kucağımıza alıp, hastaneden çıktığımızda nefes aldığımızı hissettik. 20 günlük serüven de bizim için hayatın durma noktasına geldiği yerdi. Çok şükür oğlumuz iyi. Bundan sonraki 2 ay çok önemli, hastalardan ve stresten uzak bir bir hayat yaşamak istiyoruz."

Dalgıç, çok mutlu olduklarını vurgulayarak, "Bizim İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçmemizi sağlayan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'ye, müdürlük çalışanlarına, Sağlık Bakanlığının tüm imkanlarını bizim için seferber eden Bakanımız Fahrettin Koca'ya ve ameliyatın yapıldığı hastanedeki tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz. Onlar sayesinde oğlumuz sağlığına kavuştu." dedi.

- "Yıkılmadık, hep ailecek birbirimize güç verdik"

Cemran Dalgıç da bir anne olarak çok zor günler yaşadığını, oğlunun hastalığını öğrendiğinde çok üzüldüğünü dile getirdi.