Leo bebek taburcu edildi

İSTANBUL (AA) - İzmir'de kalp rahatsızlığıyla dünyaya gelen ve ambulans uçakla İstanbul'daki SBÜ Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Leo bebeğin, ameliyatının ardından taburcu edildiği belirtildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 9 Ağustos'ta İzmir'de dünyaya gelen Leo bebeğin ilk 5 saatte herhangi bir şikayeti yokken, daha sonra morardığının fark edildiği ifade edildi.

Açıklamada, yapılan pediatrik kardiyoloji değerlendirilmesiyle bebeğe "büyük arterlerin trans pozisyonu" teşhisi konulduğu aktarılarak, rahatsızlığın mutlak cerrahi müdahale gerektiren, yeni doğan grubunun ciddi bir kalp rahatsızlığı olduğu kaydedildi.

Leo bebeğin İzmir'de ilk medikal tedavisine başlanarak, açık kalp ameliyatı için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatının ardından ambulans uçakla SBÜ Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine naklinin aynı gün gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hastaneye kabul edilen bebek Leo yoğun bakım ünitesine alınmış, tetkiklerin ve ameliyat hazırlıklarının tamamlanması sonrasında ideal şartlarda 'arteriyel switch' (her iki damarın kesilerek yerlerinin düzeltilmesi) ameliyatı hastanenin çocuk kalp damar cerrahisi ekibi tarafından 15 Ağustos'ta başarıyla gerçekleştirilmiş, takip ve tedavi süreci yürütülmüştür. Ameliyatın ardından Leo bebek, 5 günlük yoğun bakım ve ardından servis takibiyle 29 Ağustos'ta tam şifa ile taburcu edilmiştir. Bu süreçteki kontrolleri tamamen normal seyretmiştir."