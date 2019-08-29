HABER

LEO BEBEK TABURCU OLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 18:41 | Son Güncelleme

Esma MURAT / İSTANBUL DHA İzmir'den İstanbul'a ambulans uçakla getirilerek tedavi edilen Leo bebek taburcu oldu.

Esma MURAT / İSTANBUL DHA
İzmir'den İstanbul'a ambulans uçakla getirilerek tedavi edilen Leo bebek taburcu oldu.
İzmir Konak'ta 13 Ağustos'ta özel bir hastanede dünyaya gelen Loe bebeğin dudağında ailesi morarma fark etti. Morarmadan endişelenen ve kalbinde sorun olabileceğini düşünen Onur ve Cemran Dalgıç çifti bebekleri Leo'yu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde götürdü. Yapılan muayenede bebeğin kalp damarlarının ters olduğu tespit edildi. Bebeğin acilen ameliyata alınması gerektiği belirtildi. Leo bebek açık kalp ameliyatı için Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla ambulans uçak ile İstanbul'da bulunan SBÜ Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Leo bebek burada yoğun bakım ünitesine alındı. Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp Damar Cerrahisi ekibi tarafından ameliyat 15 Ağustos'ta başarıyla gerçekleştirildi. Ameliyatın ardından bugün yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan Leo Bebek taburcu oldu.
Baba Onur Dalgıç, "Leo bebeğimizin takip ve tedavi süreci boyunca bizden desteğini esirgemeyen, sürecimizi titizlikle takip eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali'ye, ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Hakan Ceyran ve Prof. Dr. Ali Can Hatemi ile tüm bu süreçte bize çok yakın davranan tüm sağlık personeline sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ailece evimize dönmenin mutluluğunu yaşamamıza vesile olan tüm sağlık çalışanlarına ve bize destek verenlere teşekkürlerimizi iletiyorum. Ülkemiz doktorları bir çocuğu daha hayata döndürdü" diye konuştu.

Görüntü Dökümü ( ARŞİV)
-----------------------------
-Bebeğin hava ambulansından alınarak ambulansa konulması
-Ambulansın hastaneye gelişi
-Bebeğin ambulanstan alınarak hastaneye geçirilmesi

İtfaiye eri kediyi kurtardı elini kurtaramadı İtfaiye eri kediyi kurtardı elini kurtaramadı
Emine Bulut'un kızı için atanan kayyum: Yardımların amacına uygun sevkini sağlayacağımEmine Bulut'un kızı için atanan kayyum: Yardımların amacına uygun sevkini sağlayacağım
Trafik kazasında ölen asker, son yolculuğuna uğurlandıTrafik kazasında ölen asker, son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Paranızı iade alabilirsiniz!

Paranızı iade alabilirsiniz!

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kıran Operasyonu'na Atak helikopterlerinden hava desteği

Görüntüler paylaşıldı! Ataklar böyle vurdu

Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Sarp Öztürk cinayetinde önemli gelişme! 9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

Çanakkale'deki orman yangını kısmen kontrol altında

Çanakkale'de korkutan orman yangını!

Son dakika: TSK ve MİT'ten ortak harekat! Öldürüldüler

TSK ve MİT'ten sınır ötesine harekat!

İBB önünde hareketlilik! İşten çıkarılan İSPARK çalışanları basın açıklaması yaptı

İBB önünde hareketlilik...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.