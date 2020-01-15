Leodikya Antik Kenti'nde heyecanlandıran keşif! Kent tanrıçasının başı bulundu

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Leodikya Antik Kenti'nde yapılan son araştırmalarda NERO heykeline ait çok sayıda mermer heykel başı ortaya çıkarıldı.

Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, 2019 kazı sezonundaki çalışmalarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada geniş bir alanı kapsayan antik kent içinde kazı, restorasyon ve bakım onarım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.