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  4. Leodikya Antik Kenti'nde heyecanlandıran keşif! Kent tanrıçasının başı bulundu

Leodikya Antik Kenti'nde heyecanlandıran keşif! Kent tanrıçasının başı bulundu

İLGİNÇ HABERLER  | 15.01.2020 15:28 | Son Güncelleme

Denizli'nin Pamukkale ilçesi sınırlarında yer alan Leodikya Antik Kenti'de Roma İmparatoru Nero heykeline ait kalıntılara rastlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, restorasyonu tamamlanan eserlerin 171'inin müzelerde sergileneceğini söyledi. Peki son kazılarda hangi kalıntılara rastlandı?

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Leodikya Antik Kenti'nde yapılan son araştırmalarda NERO heykeline ait çok sayıda mermer heykel başı ortaya çıkarıldı.

Restorasyon çalışmaları devam ediyor

Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, 2019 kazı sezonundaki çalışmalarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada geniş bir alanı kapsayan antik kent içinde kazı, restorasyon ve bakım onarım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Şimşek, kent içinde ortaya çıkarılan ve restorasyonu tamamlanan eserlerden 171'inin müzelerde sergilenecek nitelikte olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Güney Agora Sokağı kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan İmparator Nero (M.S. 54-68) heykeline ait mermer baş, Batı Tiyatro'da ele geçirilen genç kadın heykeli başı, genç Roma imparator başı, kent tanrıçası başı, Aphrodite başı ve Artemis başı önemli sayılabilecek buluntulardır."
İşte Anadolu Ajansı objektiflerine yansıyan bölgedeki çalışmalara ait bazı kareler...
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Anahtar Kelimeler:
Leodikya Antik Kenti Denizli heykel

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