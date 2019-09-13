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'Leon', otomobilin yakıt deposundaki 19 kilo eroini buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 16:46 | Son Güncelleme

İZMİR'de, polisin bir otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği Leon ile yaptığı aramada, yakıt deposunda, 19 kilo 495 gram eroin ele geçirildi.

'Leon', otomobilin yakıt deposundaki 19 kilo eroini buldu

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, polisin bir otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği Leon ile yaptığı aramada, yakıt deposunda, 19 kilo 495 gram eroin ele geçirildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Y.S. yönetimindeki otomobili durdurdu. Kokuya duyarlı narkotik köpeği Leon'un tepki verdiği aracın yakıt deposu söküldü. Depoda 30 ayrı pakette, 19 kilo 495 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Y.S.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAF

'Leon', otomobilin yakıt deposundaki 19 kilo eroini buldu'Leon', otomobilin yakıt deposundaki 19 kilo eroini buldu'Leon', otomobilin yakıt deposundaki 19 kilo eroini buldu'Leon', otomobilin yakıt deposundaki 19 kilo eroini buldu

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