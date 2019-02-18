Leopar değil av köpeği

Bursa’nın İznik ilçesinde kedi köpek kavgası ağaç tepesinde devam etti.
Bursa’da kedi ve köpeğin anlaşmazlığı metrelerce yükseklikteki ağaç tepesinde de sürdü. O anlar köpeğin sahibi Atilla Ede’nin objektifine yansıdı. Bahçesindeki ağaçları budayan Ede, av köpeği Çirkin’i de yanında getirdi. Ede, uzayan dalları budarken, köpeği Çirkin de gördüğü bir kediyi bahçede kovalamaya başladı. Kedi can havli ile bir ağacın tepesine çıktı. Ede, yaşanan kovalamacayı şöyle anlattı. "Nasıl oldu ben de anlamadım. Kedinin peşinden köpeğim Çirkin de ağaca çıktı. O dalları nasıl aştı hala anlamadım. Tıpkı bir leopar gibiydi. O anları da fotoğrafladım" dedi.
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