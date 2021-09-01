Leopar foku şaşkınlığı! TikTok kullanıcısı hayatının şokunu yaşadı: Öldüğünü düşünmüştüm

Şu ana kadar 2,4 milyondan fazla beğeni alan alan Avustralyalı adamın videosu şaşkınlık yarattı.

''Güney Avustralya'da leopar foku" başlıklı TikTok videosunda Flynn Webb adındaki adam, fokun yanına yaklaşıp ''Resmen dokundum'' diyor. Ancak Webb foka dokunur dokunmaz adeta hayatının şokunu yaşıyor.

ÖLDÜĞÜNÜ SANDI

Webb, birden yerinden sıçrayan fokun ölü olduğunu düşündüğünü söylüyor.

Antarktika'ya özgü olmasına rağmen, fok leoparının ve Queensland'deki Heron Adası'nda görülmesi de şaşkınlık yarattı.



