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  4. Leopar foku şaşkınlığı! TikTok kullanıcısı hayatının şokunu yaşadı: Öldüğünü düşünmüştüm

Leopar foku şaşkınlığı! TikTok kullanıcısı hayatının şokunu yaşadı: Öldüğünü düşünmüştüm

01.09.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralyalı Flynn Webb adındaki adam Güney Avustralya'da yaptığı sahil yürüyüşünün ardından genellikle Antarktika'da yaşayan bir hayvan olan leopar fokuna rastladı ve öldüğünü sanarak ona dokundu. Ancak hayvanın birden saldırması Webb'in hayatının şokunu yaşamasına neden oldu.

Şu ana kadar 2,4 milyondan fazla beğeni alan alan Avustralyalı adamın videosu şaşkınlık yarattı.

''Güney Avustralya'da leopar foku" başlıklı TikTok videosunda Flynn Webb adındaki adam, fokun yanına yaklaşıp ''Resmen dokundum'' diyor. Ancak Webb foka dokunur dokunmaz adeta hayatının şokunu yaşıyor.

ÖLDÜĞÜNÜ SANDI

Webb, birden yerinden sıçrayan fokun ölü olduğunu düşündüğünü söylüyor.

Antarktika'ya özgü olmasına rağmen, fok leoparının ve Queensland'deki Heron Adası'nda görülmesi de şaşkınlık yarattı.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok Avustralya
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